Rothschild & Co AM muscle son équipe commerciale en Espagne

Rothschild & Co Asset Management vient d’accueillir Tirso de Linos Alvarez au sein de son équipe commerciale à Madrid. L’intéressé « mettra son expertise de plus de dix ans dans le secteur financier au service de la stratégie de croissance et de développement commercial de la clientèle wholesale », indique un post LinkedIn de la société de gestion.

Tirso de Linos Alvarez vient d’Andbank Wealth Management où il a passé dix ans. Il a notamment réalisé de l’analyse et de la sélection de fonds.