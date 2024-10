(AOF) - Rothschild & Co Asset Management a annoncé le lancement de R-co Conviction High Yield SD Euro, un fonds investi dans l’univers des obligations high yield de maturité 1-3 ans. "Les obligations high yield de maturité courte présentent des performances historiquement proches de celles du marché high yield avec un niveau de volatilité inférieur, leur permettant d’afficher un meilleur ratio de Sharpe à travers les cycles. Cette particularité s’explique par une meilleure rémunération du risque de crédit sur la partie courte de la courbe", explique le gestionnaire d’actifs.

Rothschild & Co AM étoffe sa gamme obligataire avec un fonds high yield

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.