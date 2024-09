Rothschild & Co AM embauche une commerciale en Espagne

Rothschild & Co AM vient de recruter Natalia Ortega Aguirreche en tant que commerciale en Espagne. Elle travaillera aux côtés de Lorenzo Gallardo sur les segments de la distribution et des clients institutionnels.

Natalia Ortega Aguirreche travaillait précédemment au sein de Bellevue à Madrid en tant que commerciale institutionnelle. Avant cela, elle était commerciale pour Vontobel Asset Management, également à Madrid.

Dernièrement, Rothschild & Co AM a aussi renforcé ses équipes en Allemagne et à Genève.