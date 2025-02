Rothschild & Co AM collecte plus de 3 milliards d’euros en 2024

Rothschild & Co Asset Management a enregistré une collecte nette de 3,3 milliards d’euros en 2024, annonce ce 3 février la société de gestion dans un communiqué de presse. Sur trois ans, la collecte nette dépasse ainsi les 10 milliards d’euros. Les encours ont atteint 38 milliards d’euros, soit 7 milliards de plus qu'à fin 2023, où ils ressortaient à 31 milliards d’euros.

La classe d’actifs obligataire a été le principal moteur de la collecte, avec des encours sous gestion qui atteignent 20 milliards d’euros. Outre le fonds vedette R-co Conviction Credit Euro qui affiche désormais 2,9 milliards d’actifs sous gestion, Rothschild & Co AM a profité du succès de la franchise des fonds à échéance « R-co Target » qui ont collecté plus de 3 milliards d’euros depuis janvier 2022. Le fonds R-co Target 2028 IG a notamment drainé 780 millions d’euros en 2024.

La gestion actions internationales et diversifiée reste plébiscitée, souligne la société de gestion. Le fonds historique, R-co Valor, qui a fêté ses 30 ans en 2024, atteint les 6 milliards d’euros d’actifs, avec une collecte nette de 1,7 milliard d’euros sur 3 ans.

Une société de plus en plus internationale

La collecte 2024 a été réalisée pour près de la moitié hors de France, confortant ainsi les ambitions internationales de Rothschild & Co AM. La maison s’appuie sur un réseau de bureaux en Europe, qui s’est récemment élargi aux Pays-Bas. La société est désormais présente sur huit marchés en dehors de la France (les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, l’Italie et l’Espagne) et les clients étrangers représentent environ 25?% des encours (à fin septembre). Prochainement, une commerciale dédiée à la clientèle institutionnelle italienne rejoindra l'équipe.

Rothschild & Co AM entend « poursuivre cette expansion, en s’appuyant sur ses expertises historiques en gestion directe et en architecture ouverte pour proposer des solutions d’investissement adaptées aux besoins de sa clientèle ». Dans ce cadre, de nouveaux fonds ont été lancés en 2024, notamment sur le segment obligataire à haut rendement court terme avec R-co Conviction High Yield SD Eur. Les nouvelles générations de fonds à échéance R-co Target 2029 HY et R-co Target 2030 IG ont aussi vu le jour. Enfin, la société a renforcé sa gamme actions européennes avec R-co Core Equity Europe ainsi que son offre en architecture ouverte avec R-co Selection ETF.

La gestion sous mandat représente également « une priorité stratégique » pour la société de gestion. Elle a notamment noué un partenariat avec le CCF afin de lancer une nouvelle offre de gestion privée sous mandat.

Laurence Marchal