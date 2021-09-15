Rothschild-Chiffre d'affaires en hausse de 61% au S1
information fournie par Reuters15/09/2021 à 17:58
15 septembre (Reuters) - ROTHSCHILD & Co SCA ROTH.PA :
* REVENUS AU S1: HAUSSE DE 61% À 1 350 MILLIONS D'EUROS (S1 2020 : 838 MILLIONS D'EUROS)
* BÉNÉFICE PAR ACTION (BPA) HORS ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS AU 21 : 4,78 € (S1 2020 : 0,88 €)
* RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE HORS ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS AU S1 : 346 MILLIONS D'EUROS (S1 2020 : 65 MILLIONS D'EUROS)
* LE GROUPE A L'INTENTION DE LANCER UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS POUR UN MONTANT MAXIMUM DE 70 MILLIONS D'EUROS SUR UNE PÉRIODE D'ENVIRON 12 MOIS, SOUS RÉSERVE DE L'AUTORISATION DE L'ACPR
* IMPACT NÉGATIF DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE DE 12 MILLIONS D'EUROS SUR LES REVENUS ET D'UN MILLION D'EUROS SUR LE RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE
* DANS LE MÉTIER DU CONSEIL FINANCIER NOUS PRÉVOYONS LA POURSUITE DES NIVEAUX D'ACTIVITÉ ACTUELS JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE 2021, CE QUI NOUS PERMET D'ÊTRE TRÈS POSITIFS QUANT AUX PERSPECTIVES DE CE MÉTIER EN 2021
* CONCERNANT L'ACTIVITÉ DE BANQUE PRIVÉE ET GESTION D'ACTIFS NOUS N'ANTICIPONS PAS D'ÉVOLUTION DES TAUX D'INTÉRÊT BAS MALGRÉ QUELQUES RISQUES D'INFLATION COMME L'AFFIRMENT LES DIFFÉRENTES BANQUES CENTRALES.
* DANS LE MÉTIER DE MERCHANT BANKING, LA CROISSANCE DES REVENUS RÉCURRENTS SE POURSUIVRA CAR PLUSIEURS FONDS ONT ÉTÉ CLÔTURÉS RÉCEMMENT OU SONT EN PHASE DE DÉPLOIEMENT ET DE NOUVEAUX FONDS SONT EN COURS DE LEVÉE
* POUR MERCHANT BANKING, CONFORMÉMENT À LA PERFORMANCE DES INVESTISSEMENTS EN PORTEFEUILLE DURANT LE PREMIER SEMESTRE 2021, NOUS SOMMES CONFIANTS DANS LE POTENTIEL DE CRÉATION DE VALEURS DES INVESTISSEMENTS EN PORTEFEUILLE
* LES ACTIFS SOUS GESTION ONT ATTEINT FIN JUIN 87,5 MILLIARDS D'EUROS (+12% PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2020)
Pour plus de détails, cliquez sur ROTH.PA
(Gdansk Newsroom)
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