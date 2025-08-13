Roth MKM rétrograde APA Corp à "neutre" et réduit son objectif de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Roth MKM réduit l'évaluation du producteur de pétrole et de gaz APA Corp APA.O de "achat" à "neutre", et abaisse l'objectif de prix de 4 % à 22 $

** Le nouvel objectif de prix représente tout de même une hausse de 7,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage craint que les prix mondiaux du pétrole soient encore plus bas; elle voit également un risque de baisse pour le pétrole au premier semestre de l'année 26

** "Nous pensons également que les perspectives de la demande mondiale de pétrole sont actuellement incertaines en raison de la guerre tarifaire actuelle, et ces deux facteurs sont susceptibles d'entraîner une augmentation des niveaux des stocks mondiaux de pétrole au deuxième semestre de l'année 25" - Roth

** Les courtiers s'attendent à ce que la qualité des puits permiens de la société commence à se détériorer vers la fin de cette décennie, car elle dispose généralement d'un terrain qui n'est pas aussi rentable que certains de ses pairs mieux positionnés

** 5 des 30 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 20 à "conserver" et 5 à "vendre"; le PT médian est de 22 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~11% depuis le début de l'année