Ross Stores revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande de produits à prix réduits

Ross Stores ROST.O a relevé jeudi sa prévision de bénéfice annuel, misant sur une demande soutenue pour ses vêtements et accessoires à prix réduits à l'approche des fêtes de fin d'année, dans un contexte d'incertitudes macroéconomiques.

Les actions de la société, qui a également battu les estimations pour les ventes du troisième trimestre, étaient en hausse d'environ 3 % dans les échanges après le marché.

Les détaillants à bas prix tels que Ross Stores ont attiré des clients soucieux de leur budget, car les consommateurs recherchent de plus en plus des produits de marque à des prix plus bas en raison de l'inflation persistante et de la volatilité de la politique commerciale.

"La clientèle de base est restée résistante malgré la fin des prestations SNAP et l'incertitude tarifaire qui pèse sur les budgets des ménages", a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer.

Le concurrent TJX TJX.N a également relevé son objectif de bénéfice annuel mercredi, aidé par une forte demande de vêtements et d'articles d'ameublement à prix réduits.

Ross Stores prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 6,38 et 6,46 dollars, contre 6,08 et 6,21 dollars précédemment.

Son chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars au troisième trimestre a battu les estimations de 5,42 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes comparables ont augmenté de 7 % au cours du trimestre.

La société prévoit un bénéfice de 1,77 à 1,85 dollar par action pour le quatrième trimestre, contre des estimations précédentes de 1,74 à 1,81 dollar. Elle s'attend également à ce que le chiffre d'affaires des magasins comparables augmente de 3 % à 4 % pendant le trimestre des fêtes, contre une prévision de croissance de 2 % à 3 % précédemment.

"Les cadeaux de fin d'année peuvent encore être orientés vers les produits essentiels pour ces acheteurs, mais le trimestre souligne que le consommateur à faible revenu résiste mieux que ce que l'on craignait", a ajouté Davidkhanian.