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Ross Stores en hausse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 10:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** L'action du distributeur à bas prix Ross Stores

ROST.O affiche une hausse de 8,6% à 249 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice par action annuel , les portant à une fourchette comprise entre 8,61 et 8,77 dollars, contre 7,50 à 7,74 dollars auparavant, après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté au deuxième trimestre

** ROST prévoit une croissance de ses ventes comparables aux T3 et T4 supérieure aux attentes des analystes

** "Nous pensons que le principal enseignement à tirer des résultats du deuxième trimestre n’est pas simplement le dépassement convaincant des prévisions, mais les signes de plus en plus évidents que ROST se démarque de ses concurrents" – Barclays

** Au moins neuf courtiers ont relevé leurs objectifs de cours à la suite de ces résultats – données compilées par LSEG

** ROST se négociait récemment à 27 fois les bénéfices attendus, soit un niveau supérieur à sa moyenne sur cinq ans de 22, ce qui suggère que le titre pourrait être surévalué, selon les données compilées par LSEG

** La recommandation moyenne de 21 analystes est "acheter"; leur objectif de cours médian est de 270 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre a progressé d’environ 27,1% depuis le début de l’année, surpassant la hausse de 12,2% du Nasdaq .IXIC

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