Physique des particules, "cape d'invisibilité" et astrophysique cités pour le Nobel de physique

La physique des particules, l'invention d'une "cape d'invisibilité" ou l'astrophysique figurent parmi les recherches qui pourraient remporter le prix Nobel de physique mardi, selon les experts ( POOL / Peter Kneffel )

La physique des particules, l'invention d'une "cape d'invisibilité" ou l'astrophysique figurent parmi les recherches qui pourraient remporter le prix Nobel de physique mardi, selon les experts.

La distinction, annoncée à 11H45 (09H45 GMT) est la deuxième de la saison après le prix de médecine décerné lundi à un trio américano-allemand, pour leurs recherches visant à percer les mystères du cerveau.

Le domaine des méta-matériaux, et en particulier la "cape d'invisibilité" du Britannique John B. Pendry, revient régulièrement, depuis des années, dans les pronostics.

Le chercheur a élaboré une recette théorique pour détourner des champs électromagnétiques - notamment la lumière - autour d'un objet, le rendant ainsi invisible.

"Depuis cette première avancée décisive il y a 20 ans, ce domaine de recherche s'est considérablement développé et diversifié", a relevé auprès de l'AFP Camilla Widebeck, responsable des programmes scientifiques à la radio publique Sveriges Radio.

Formation des galaxies

Le champ de recherche des "twistronics", basé sur des expériences montrant qu'il suffit de faire pivoter deux couches de graphène selon un angle précis pour faire apparaître de la supraconductivité - susceptible de révolutionner le domaine de l'énergie en permettant de réduire la consommation énergétique - figure aussi parmi les favoris.

Les travaux dans ce domaine de l'Espagnol Pablo Jarillo-Herrero, de l'Israélien Rafi Bistritzer et du Canadien Allan MacDonald sont particulièrement en vue, selon le cabinet Clarivate, qui prédit les potentiels lauréats Nobel en se fondant sur le nombre de citations de leurs travaux.

Le trio a déjà été récompensé en 2020 par le prix Wolf de physique.

Autre domaine potentiellement "nobélisable", selon Clarivate: les diodes électroluminescentes organiques, DELO, utilisées pour améliorer la qualité d'image des écrans de smartphones, de télévisions et d'ordinateurs, tout en réduisant leur consommation énergétique.

Mais pour Hamish Johnston, journaliste chez Physics World, il serait temps de couronner les domaines de la matière condensée, de la physique nucléaire ou de la physique des particules.

Il cite les expériences scientifiques du CERN, ALPHA et ATHENA, "les premières à piéger des atomes d'antihydrogène froids puis à les étudier en détail", ce qui ferait du physicien américain Jeffrey Hangst, basé au Danemark et fondateur de ces deux collaborations, un lauréat probable.

Les avancées en astrophysique, en particulier la formation des galaxies, sont également envisagées.

Le cosmologiste mexico-britannique Carlos Frenk, l'astrophysicien argentin Julio Navarro ou encore le Britannique Simon White sont souvent cités.

Par le passé, les travaux consacrés au télescope spatial James Webb ont également beaucoup fait parler d'eux.

L'an dernier, la physique quantique avait été mise à l'honneur en récompensant un trio pour leurs expériences ayant permis d'observer des phénomènes propres à l'infiniment petit sur des circuits électriques, jetant les bases de recherches actuelles sur l'ordinateur quantique.

Le prix de chimie sera annoncé mercredi, suivi de la littérature jeudi et du très attendu Nobel de la paix vendredi.

La figure de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado assiste à une conférence de presse à Panama, le 23 mai 2026 ( AFP / MARTIN BERNETTI )

La campagne de Donald Trump en faveur de sa candidature avait placé son comité sous une pression inédite l'an dernier.

La séquence avait été d'autant plus délicate que la lauréate de 2025, la Vénézuélienne Maria Corina Machado, a par la suite donné sa médaille d'or au milliardaire républicain, jugeant qu'il la méritait, après la capture du président Nicolas Maduro.

Cette année, le jury pourrait choisir un lauréat plus consensuel.

Parmi les candidats potentiels figure un prix conjoint à l'organisation non-gouvernementale de défense des enfants Save the Children et à l'Ukrainien Mykola Kouleba, également défenseur des droits de l'enfant. Il milite pour le retour en Ukraine de milliers d'enfants illégalement emmenés en Russie depuis les territoires occupés.

Le prix d'économie clôturera la saison le 12 octobre.

En plus d'être une des récompenses les plus prestigieuses de la planète, le Nobel consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 12 millions de couronnes suédoises, soit un peu plus d'un million d'euros.