Ross Stores en hausse après des prévisions de ventes optimistes sur fond de demande de vêtements à prix réduits

4 mars - ** Les actions de l'opérateur de magasins à prix réduits Ross Stores ROST.O sont en hausse de 6,3% à 210 dollars avant le marché ** La société a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes et a annoncé des ventes comparables et un bénéfice supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre après la clôture du marché mardi

** La société a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 2,55 milliards de dollars pour les exercices 2026 et 2027

** Les analystes de Morningstar estiment que Ross continue de prouver que son modèle de prix cassés peut continuer à prendre des parts de marché aux grands magasins traditionnels, mais considèrent les actions surévaluées et les prévisions irréalistes, compte tenu de la concurrence dans le secteur de la vente au détail

** L'analyste de Jefferies a noté des "petits caractères" qui renforcent la durabilité de la proposition de valeur du hors-prix, il pense que ROST reste bien positionné pour gagner des parts et conduire une expansion régulière des bénéfices au fil du temps; il augmente l'objectif de cours de 11 dollars pour le porter à 242 dollars

** 13 courtiers sur 19 évaluent l'action à "acheter" ou plus, et 6 à "conserver"; objectif de cours médian de 235 $ - données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 19,1 % en 2025