Ross Stores en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices trimestriels et annuels
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 22:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions de l'opérateur de magasins à prix réduits Ross Stores ROST.O ont augmenté de 3,1 % à 165,45 $ après la cloche

** ROST augmente ses prévisions de ventes de magasins comparables de 3 % à 4 % avec un BPA de 1,77 $ à 1,85 $ pour les 13 semaines se terminant le 31 janvier 2026

** La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice par action pour l'exercice 2025, qui devrait se situer entre 6,38 et 6,46 dollars

** Les ventes du troisième trimestre s'élèvent à 5,6 milliards de dollars, en hausse de 10 % en glissement annuel, contre une estimation de 5,42 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le ROST a augmenté de plus de 6 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

