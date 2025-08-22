Ross Stores en hausse après avoir dépassé ses prévisions de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions de Ross Stores ROST.O , exploitant de magasins à prix réduits, augmentent de près de 2,4 % à 149,10 $ avant la mise sur le marché

** La société a dépassé jeudi les estimations de bénéfices trimestriels et a rétabli ses prévisions de bénéfices annuels, pariant sur la demande de vêtements et d'accessoires à prix réduits, alors que les tarifs augmentent les prix de détail pendant la saison des fêtes

** J.P. Morgan augmente les prévisions de 4 $ à 160 $ et maintient une position "surpondérée" sur le titre

** "Nous sommes heureux de constater l'amélioration de la tendance à la fin du trimestre, en particulier en ce qui concerne les ventes précoces liées à la saison des ventes de rentrée scolaire

", a déclaré JPM

** Barclays augmente également les prévisions à 164 $ de 156 $; reste "surpondéré", citant les magasins hors-prix comme un pari sûr, en particulier lorsque les acheteurs sont à la recherche de bonnes affaires

** La note moyenne de 19 analystes est "acheter"; la prévision médiane est de 162 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le ROST est en baisse de près de 4 % depuis le début de l'année