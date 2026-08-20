Ross Stores en baisse avec TJX et Walmart ; résultats attendus après la clôture

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20 août - ** L'action de Ross Stores ROST.O recule de 2,2 % à 229,44 dollars ce jeudi, dans l'attente de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture, l'attention se portant sur la demande des consommateurs après que son concurrent TJX

TJX.N ait fait état d'un ralentissement au sein de ses chaînes de vêtements à prix réduits TJ Maxx et Marshalls au deuxième trimestre, et que Walmart WMT.O ait enregistré sa plus faible croissance trimestrielle des ventes comparables depuis six ans

** Ross devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre à 6,18 milliards de dollars contre 5,53 milliards il y a un an, et un BPA ajusté de 1,94 dollar contre 1,56 dollar il y a un an, selon LSEG ** En mai, ROST a revu à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une demande résiliente

** L’action TJX a reculé de 2,3 % jeudi, tandis que celle de Walmart WMT.O a chuté de plus de 9 %

** Les recommandations des analystes concernant ROST comprennent 14 notes "acheter" ou "acheter fortement" et sept notes "conserver", selon LSEG

** L'objectif de cours médian à 12 mois pour le titre s'établit à 265 dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, ROST a bondi d'environ 27 % depuis le début de l'année, surperformant ainsi l'indice Nasdaq .IXIC , qui a progressé d'environ 12 %