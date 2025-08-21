Ross Stores dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels, les consommateurs recherchant des vêtements à prix réduits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ross Stores ROST.O a dépassé jeudi les estimations de bénéfices trimestriels et a rétabli ses prévisions de bénéfices annuels, misant sur la demande de vêtements et d'accessoires à prix réduits, alors que les tarifs augmentent les prix de détail pendant la période des fêtes de fin d'année.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges prolongés après qu'elle ait également prévu un bénéfice élevé pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

Les magasins discount devraient attirer les clients soucieux de leur budget, car les tarifs douaniers du président Donald Trump obligent les entreprises à augmenter les prix des produits provenant de pays frappés par des droits de douane élevés.

Les ventes comparables de Ross Stores ont augmenté de 2 % au deuxième trimestre, avec une amélioration tout au long de la période et une forte demande en juillet, alors que les acheteurs recherchaient des vêtements et des accessoires à prix réduits pour la rentrée scolaire.

Hors éléments, la société a déclaré un bénéfice de 1,56 $ par action pour le trimestre clos le 2 août, dépassant les estimations de 2 cents, selon les données compilées par LSEG.

Elle a rétabli ses perspectives et s'attend à un bénéfice annuel par action de 6,08 à 6,21 dollars, contre des estimations de 6,10 dollars. Ce chiffre inclut un impact tarifaire par action de 22 cents à 25 cents.

Ross Stores a retiré ses prévisions annuelles en mai sur fond d'incertitude tarifaire, et a ajouté que plus de la moitié des marchandises qu'il vend proviennent de Chine.

La société a déclaré qu'elle ajustait ses prix de manière stratégique et qu'elle diversifiait ses sources d'approvisionnement afin d'atténuer l'impact des droits de douane.

Ross Stores prévoit un bénéfice de 1,31 à 1,37 dollar par action au troisième trimestre, inférieur aux estimations de 1,47 dollar, mais vise un bénéfice de 1,74 à 1,81 dollar par action pour le trimestre clé des fêtes de fin d'année, supérieur aux estimations de 1,69 dollar.

"Nous envisageons la seconde moitié de l'année avec un optimisme prudent... il se passe beaucoup de choses dans le macro-environnement", a déclaré Conroy.

La société concurrente et mère de TJ Maxx, TJX TJX.N , a relevé son objectif de bénéfice annuel en début de semaine, aidée par une forte demande de vêtements et d'articles d'ameublement à prix réduits.

Ross Stores vise une croissance des ventes de magasins comparables de 2 % à 3 % pour les troisième et quatrième trimestres. Les analystes s'attendaient à une croissance de 2,59 % et de 2,14 %, respectivement.

Les ventes du deuxième trimestre, qui se sont élevées à 5,53 milliards de dollars, ont été inférieures aux estimations de 5,57 milliards de dollars.