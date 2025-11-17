Rosenblatt relève le PT de Micron en raison de l'augmentation de la demande de mémoires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** L'action MU.O du fabricant de puces mémoire Micron Technology a augmenté d'environ 0,8 % à 248,89 dollars dans les échanges de l'après-midi

** Rosenblatt relève l'objectif de cours de la société basée dans l'Idaho à 300 $ contre 250 $, citant le resserrement de l'offre pour ses nœuds de mémoire vive dynamique

** La société de courtage augmente également ses estimations et affirme que l'entreprise est bien placée pour tirer parti de la hausse des prix de la mémoire

** "Nous continuons à recommander les actions de MU alors que la croissance de l'offre de DRAM et de NAND Flash dans l'industrie est limitée", déclare Rosenblatt

** 40 analystes sur 45 évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre à "conserver" et un à "vendre"; la prévision médiane est de 200 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action MU est en hausse d'environ 195,6 % depuis le début de l'année