Rosenblatt réduit l'objectif de cours de la plateforme de trading Webull
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

21 novembre - ** Rosenblatt réduit l'objectif de cours (PT) de BULL.O , la plateforme de trading Webull, à 15$ contre 19$, soit un potentiel de hausse de 81,8% par rapport à la dernière clôture du titre ** Les actions de BULL

** La société de bourse note que les résultats du 3ème trimestre ont été solides, les revenus ayant dépassé les attentes grâce à une meilleure performance de la plupart des indicateurs clés tels que les comptes financés, les spreads nets et les flux entrants

** Rosenblatt indique que BULL se comporte bien, mais que les multiples du marché plus large se sont comprimés

** « Nous réitérons notre recommandation d'achat (BUY) mais abaissons notre objectif de prix de 19$ à 15$, désormais basé sur 25 fois notre estimation de l'EBITDA ajusté pour 2027, contre 33 fois précédemment, en raison des conditions du marché », dit Rosenblatt

** Les deux sociétés de courtage qui suivent le titre le considèrent comme "strong buy" ou "buy"; l'objectif de cours médian est de 18,50 $

** En incluant les mouvements de la séance, l'action BULL est en baisse de ~31,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

WEBULL
7,7550 USD NASDAQ -6,00%
L'offre BoursoBank