Rosenblatt lance sa couverture de Robinhood avec une recommandation « à l'achat » ; le titre progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 octobre - ** L'action Robinhood Markets HOOD.O progresse de 2,5% à 100,68 dollars lors des échanges avant l'ouverture
** Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 135 dollars
** La société est considérée comme « l’une des meilleures histoires de croissance du secteur financier »
** « Ce qui a commencé comme une application de trading sans commission est devenu une plateforme financière à part entière, le marché sous-estime encore à quel point cette entreprise a mûri », ajoute la société de courtage
** Vingt-six des 32 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « Achat » ou supérieure, cinq « Conserver » et une « Vendre »; leur objectif de cours médian est de 136 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture de la séance précédente, l'action affichait une baisse de 13,2% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer