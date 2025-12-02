Rosenblatt initie la couverture de Workday avec une note "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 décembre - ** Rosenblatt initie une couverture sur le fournisseur de logiciels de ressources humaines Workday WDAY.O avec une note "neutre"
** Le courtier fixe l'objectif de cours à 235 $, ce qui implique une hausse de 10,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Rosenblatt déclare que le logiciel de gestion du capital humain de base de l'entreprise aux États-Unis reste un moteur de croissance à deux chiffres, mais s'attend à une décélération continue à mesure que des concurrents clés tels qu'Oracle
ORCL.N et SAP SAPG.DE s'améliorent
** La note moyenne de 41 analystes est "acheter", leur objectif de cours médian est de 280 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, WDAY a chuté de 17,3 % cette année
