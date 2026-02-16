Rosebank Industries chute après avoir révélé des négociations d'acquisition aux États-Unis pour un montant de 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 février - ** Les actions de la société britannique Rosebank Industries ROSE.L ont baissé de 2,1 % à 329 pence

** Rosebank Industries confirme , est en discussions avancées concernant l'acquisition potentielle de deux entreprises américaines détenues par des investisseurs privés pour une valeur d'entreprise globale d'environ 3,05 milliards de dollars

** Un rapport de Sky News indique que Rosebank Industries est en pourparlers pour acheter deux des entreprises du portefeuille de la société de capital-investissement American Securities: CPM et MW Industries

** CPM est un fournisseur d'équipement de traitement pour des secteurs tels que l'alimentation et l'énergie renouvelable, MW Industries fabrique des composants de précision pour les utilisateurs industriels

** En 2025, les actions ont chuté de 58 %