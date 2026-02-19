 Aller au contenu principal
Le chef de la Nasa dénonce les défaillances de Boeing et de l'agence dans l'échec de la mission des astronautes du Starliner
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 21:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, a dénoncé jeudi Boeing et la direction de l'agence pour leur gestion de la mission ratée du vaisseau spatial Starliner qui a laissé deux astronautes coincés dans la Station spatiale internationale pendant près d'un an.

L'agence spatiale américaine a convoqué une conférence de presse à bref délai et a publié un rapport de 300 pages examinant les défaillances techniques et de supervision à l'origine du premier vol en équipage du Starliner en 2024, une mission très médiatisée qui a laissé les astronautes de la Nasa Butch Wilmore et Suni Williams à bord de l'ISS pendant neuf mois.

