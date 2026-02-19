Le chef de la Nasa dénonce les défaillances de Boeing et de l'agence dans l'échec de la mission des astronautes du Starliner

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, a dénoncé jeudi Boeing et la direction de l'agence pour leur gestion de la mission ratée du vaisseau spatial Starliner qui a laissé deux astronautes coincés dans la Station spatiale internationale pendant près d'un an.

L'agence spatiale américaine a convoqué une conférence de presse à bref délai et a publié un rapport de 300 pages examinant les défaillances techniques et de supervision à l'origine du premier vol en équipage du Starliner en 2024, une mission très médiatisée qui a laissé les astronautes de la Nasa Butch Wilmore et Suni Williams à bord de l'ISS pendant neuf mois.