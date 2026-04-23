Roper Technologies revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026, la demande d'IA stimulant les ventes de logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Roper Technologies ROP.O a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, soulignant la demande constante pour ses produits logiciels alors que l'adoption de l'intelligence artificielle gagne du terrain dans sa base de clients, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 6% avant la cloche.

* La société basée à Sarasota, en Floride, s'attend à ce que le bénéfice ajusté de 2026 se situe entre 21,80 et 22,05 dollars par action, contre 21,30 à 21,55 dollars par action prévus précédemment.

* Roper, qui s'adresse à des secteurs tels que la santé, le transport et l'éducation, a bénéficié du fait que les entreprises se sont tournées vers l'IA pour automatiser les tâches routinières et administratives.

* "Au cours du trimestre, nos entreprises ont continué à livrer des produits d'IA, alimentés par la capacité d'IA élargie de Roper et l'accélération de la vitesse d'exécution", a déclaré le directeur général Neil Hunn.

* Pour le premier trimestre, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2,10 milliards de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Sur une base ajustée, elle a gagné 5,16 dollars par action, contre une estimation de 4,98 dollars par action.

* Roper s'est fortement appuyé sur des acquisitions pour stimuler sa croissance, en rachetant des entreprises telles que Procare Solutions, Transact Campus et la société de logiciels de santé CentralReach - des opérations qui ont élargi son champ d'action, mais qui ont également entraîné une augmentation des dépenses.

* La société a déclaré que son conseil d'administration avait autorisé le rachat d'actions pour un montant supplémentaire de 3 milliards de dollars, ce qui porte sa capacité restante à 3,8 milliards de dollars.