Roper Technologies dépasse ses estimations de chiffre d'affaires et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices, les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 avril - ** Les actions de la société de logiciels Roper Technologies ROP.O augmentent de ~6% à 386,46 $ avant le marché
** La société s'attend maintenant à ce que le BPA ajusté de 2026 se situe entre 21,80 $ et 22,05 $, contre une prévision précédente de 21,30 $ à 21,55 $
** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élève à 2,10 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,07 milliards de dollars (données compilées par LSEG)
** BPA ajusté de 5,16 $ au 1er trimestre, supérieur à l'estimation de 4,98 $
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 18,1 % depuis le début de l'année
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