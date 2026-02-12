Rondes de santé : Un médicament expérimental double la survie des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire

Bonjour aux lecteurs de Rondes de santé! Aujourd'hui, nous mettons en lumière deux études qui pourraient permettre d'améliorer les soins de santé pour les femmes. La première a testé un médicament qui a permis à des femmes atteintes d'un cancer mortel de survivre beaucoup plus longtemps. La seconde démontre la capacité de l'intelligence artificielle à mieux détecter une complication grave de la grossesse.

Un médicament expérimental améliore la survie en cas de cancer mortel

Selon des chercheurs de Biélorussie, les patientes atteintes d'un des cancers gynécologiques les plus mortels ont vu leur survie considérablement améliorée lorsqu'un médicament expérimental a été ajouté à un traitement de chimiothérapie standard dans le cadre d'un essai à mi-parcours.

Les 30 femmes participant à l'étude étaient atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant aux médicaments de chimiothérapie de première intention à base de platine, et présentaient des taux sanguins élevés d'une protéine cancéreuse appelée CA-125.

Toutes ont reçu une chimiothérapie standard à base de gemcitabine, et la moitié d'entre elles ont également reçu de l'élénagène, développé par CureLab Oncology, sous forme d'une injection hebdomadaire dans le muscle.

Les patientes du groupe elenagen ont vécu beaucoup plus longtemps, avec une survie médiane de plus de 25 mois, contre environ 13 mois avec la gemcitabine seule.

"Plusieurs patientes ont survécu des années au-delà de la survie attendue pour ce type de maladie", ont déclaré les chercheurs dans un communiqué.

Le traitement par elenagen a également réduit le risque de mortalité de près de 60 %, selon les chercheurs.

"Ce qui rend ces résultats remarquables n'est pas seulement l'ampleur du bénéfice en termes de survie, mais aussi le fait qu'il a été obtenu sans toxicité supplémentaire et sans biomarqueur spécifique", a déclaré dans un communiqué le Dr Sergei Krasny du Centre national de cancérologie N. N. Alexandrov de Biélorussie à Minsk, responsable de l'étude.

Elenagen contient une protéine appelée p62/SQSTM1 qui réduit l'inflammation chronique et déclenche une réponse immunitaire contre les tumeurs.

L'effet du médicament souligne la valeur d'une "approche thérapeutique fondamentalement différente, qui soutient la biologie du corps plutôt que d'intensifier simplement la chimiothérapie", a déclaré Krasny.

Les intervalles de traitement allaient de moins d'un mois à plus de 30 mois, la durée du traitement étant fortement corrélée à l'allongement de la survie après l'arrêt du traitement, ont également constaté les chercheurs.

La société a indiqué qu'elle prévoyait de mener des essais de plus grande envergure aux États-Unis.

Les détails de l'essai ont été publiés dans l'International Journal of Gynecologic Cancer et seront présentés le 27 février lors de la réunion de la Société européenne d'oncologie gynécologique à Copenhague.

L'intelligence artificielle (IA) détecte une complication dangereuse de la grossesse

Des chercheurs ont conçu un outil d'intelligence artificielle qui, lors de tests préliminaires, a permis de prédire avec plus de précision une complication de grossesse potentiellement mortelle que les méthodes de dépistage actuelles ne parviennent souvent pas à détecter.

Cette complication, le placenta accreta spectrum, survient lorsque le placenta se fixe trop profondément à la paroi utérine et ne se détache pas après la naissance, ce qui entraîne des saignements abondants après l'accouchement et parfois une hystérectomie, voire la mort.

Seuls 30 % des cas environ sont diagnostiqués à l'avance parce qu'il peut être manqué lors des examens échographiques, ont indiqué les concepteurs du nouvel outil lors d'une présentation à la réunion de la Society of Maternal-Fetal Medicine , qui se tient à Las Vegas.

En analysant les données d'échographie obtenues pendant la grossesse chez 113 femmes à risque en raison d'une césarienne antérieure ou d'un autre facteur prédisposant, le programme d'IA a pu identifier correctement tous les cas de PAS et 75 % des grossesses sans PAS.

Dans l'ensemble, 82 % des femmes dont le test était positif étaient effectivement atteintes de la maladie, tandis que toutes celles dont le test était négatif n'en souffraient pas.

Le programme d'IA a été entraîné à prédire le PAS en combinant les données échographiques des patientes, les césariennes antérieures et le statut du placenta praevia, une condition dans laquelle le placenta bloque ou est proche du col de l'utérus, ce qui peut augmenter le risque de PAS.

"Notre équipe est très enthousiaste quant aux implications cliniques potentielles de ce modèle pour un diagnostic précis et opportun du PAS", a déclaré dans un communiqué la responsable de l'étude, le Dr Alexandra Hammerquist, du Baylor College of Medicine (Texas).

Les femmes participant à l'étude ont toutes accouché au Texas Children's Hospital entre 2018 et 2025.

"Notre prochaine étape est une étude prospective dans un contexte plus réel", a déclaré le Dr Hendrik Lombaard, coauteur de l'étude, également du Baylor College of Medicine.

Ces recherches pourraient également déboucher sur la mise au point d'un outil de dépistage simple qui permettrait d'identifier les femmes susceptibles d'avoir besoin d'une consultation médicale pour une échographie plus détaillée, a ajouté le Dr Lombaard.

"Nous souhaitons également développer l'imagerie non seulement pour aider au dépistage, mais aussi pour étudier la possibilité de l'utiliser comme outil de planification chirurgicale", a déclaré le Dr Lombaard.

D'autres équipes développent également des outils d'IA pour détecter les PAS, mais jusqu'à présent, aucune n'a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis.