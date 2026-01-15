Rondes de santé : Premier pontage coronarien humain réalisé sans ouverture du thorax

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Aujourd'hui, nous faisons état d'une avancée en cardiologie qui sera bien accueillie par les patients - une chirurgie cardiaque courante et majeure réalisée pour la première fois sans ouverture du thorax. Nous mettons également en lumière une découverte qui pourrait s'avérer bénéfique pour les patients atteints de l'un des cancers les plus agressifs, ainsi qu'une petite étude visant à aider les consommateurs problématiques de cannabis à réduire leur consommation.

Premier pontage cardiaque réalisé sans ouverture du thorax

Pour la première fois chez l'homme, des médecins ont réalisé un pontage aorto-coronarien sans avoir à ouvrir le thorax du patient, comme c'est le cas aujourd'hui pour de nombreuses interventions de remplacement de la valve aortique.

Le pontage aorto-coronarien consiste à réacheminer le sang autour de l'obstruction d'une artère transportant le sang vers le cœur. Dans ce cas, les outils chirurgicaux ont été insérés et enfilés dans un vaisseau sanguin de la jambe du patient, selon un rapport publié dans Circulation Cardiovascular Interventions .

Les résultats suggèrent qu'à l'avenir, une alternative moins traumatisante à la chirurgie à cœur ouvert pourrait être largement disponible pour les personnes présentant un risque d'obstruction des artères coronaires, ont déclaré les chercheurs.

"Pour y parvenir, il a fallu sortir des sentiers battus, mais je pense que nous avons mis au point une solution très pratique", a déclaré le chef d'équipe, le Dr Christopher Bruce, du National Heart, Lung, and Blood Institute des États-Unis et de l'Emory School of Medicine.

La procédure s'appelle VECTOR (ventriculo-coronaire transcatheter outward navigation and re-entry).

Le patient de ce premier cas n'était pas candidat à un pontage aorto-coronarien traditionnel à thorax ouvert en raison d'une insuffisance cardiaque et de valves cardiaques artificielles anciennes et peu fonctionnelles.

Six mois après l'intervention, le patient ne présentait aucun signe d'obstruction de l'artère coronaire, ce qui signifie que l'approche VECTOR a été un succès.

D'autres essais sur un plus grand nombre de patients sont nécessaires avant de généraliser l'utilisation de VECTOR, mais ses débuts réussis constituent un grand pas dans cette direction.

"Il a été incroyablement gratifiant de voir ce projet mené à bien, du concept à la traduction clinique en passant par les travaux sur les animaux", a déclaré le Dr Bruce.

Des chercheurs traquent dans le sang les cellules d'un cancer difficile à traiter

Selon des chercheurs, de nouvelles caractéristiques identifiées des cellules tumorales amélioreront la capacité des médecins à suivre certaines des cellules les plus agressives du cancer du sein lorsqu'elles se déplacent dans la circulation sanguine pour se propager à d'autres organes.

Le cancer du sein triple négatif, l'un des plus agressifs de tous les cancers, est difficile à traiter parce que ses cellules ne portent pas à leur surface les protéines hormonales ciblées par les thérapies standard. En outre, les tumeurs triple négatives sont plus susceptibles de métastaser que les autres formes de cancer, mais il est difficile de suivre les cellules tumorales lorsqu'elles se déplacent.

Des chercheurs ont identifié quatre nouvelles protéines de surface cellulaire qui améliorent considérablement l'identification des cellules cancéreuses du sein triple négatif lorsqu'elles circulent dans le sang des patients, comme ils l'ont rapporté dans Cancer Research Communications .

Ils se sont d'abord concentrés sur des modèles murins de cancer du sein métastatique triple négatif, puis ont confirmé leurs résultats sur des échantillons de patients.

"Nous avons été enthousiasmés par les résultats obtenus avec le sang de patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif métastatique", a déclaré dans un communiqué le Dr Chonghui Cheng du Baylor College of Medicine, responsable de l'étude.

"Chez ces patients, les cellules tumorales étaient souvent indétectables à l'aide des marqueurs standard, mais devenaient clairement visibles lorsque nous appliquions la nouvelle combinaison de marqueurs", a-t-elle ajouté.

Selon les chercheurs, le fait de pouvoir détecter de manière fiable les cellules circulantes du cancer du sein triple négatif pourrait aider les médecins à suivre plus précisément la progression de la maladie et la réponse au traitement.

"Une autre découverte intéressante est que les nouveaux marqueurs identifiés sont également exprimés dans d'autres types de cancer, ce qui suggère que cette stratégie pourrait améliorer la détection de plusieurs cancers", a déclaré la Dre Cheng.

Un médicament pour arrêter de fumer pourrait également aider les consommateurs de cannabis à réduire leur consommation

Un médicament utilisé pour aider les fumeurs à arrêter de fumer s'est révélé prometteur pour le traitement des troubles liés à la consommation de cannabis lors d'un petit essai à mi-parcours, ont indiqué des chercheurs, bien que le bénéfice n'ait été clair que chez les hommes.

Le trouble de la consommation de cannabis se caractérise par une consommation continue de cannabis en dépit d'une "altération cliniquement significative", telle que l'ignorance d'activités sociales, professionnelles ou récréatives importantes, et en dépit de problèmes physiques ou psychologiques tels que la psychose, les troubles du sommeil, le sevrage et les troubles de l'humeur et de l'anxiété.

Les chercheurs ont testé la varénicline, un médicament de sevrage tabagique vendu par Pfizer PFE.N sous le nom de marque Chantix. Les 174 participants à l'essai ont été répartis au hasard entre la varénicline et un placebo pendant 12 semaines, en plus d'une brève séance hebdomadaire de gestion médicale.

Les hommes ayant reçu de la varénicline ont eu en moyenne 7,9 séances hebdomadaires de consommation de cannabis pendant l'étude et 5,7 séances dans la semaine suivant l'étude, contre plus de 12 séances hebdomadaires pour le groupe placebo, ont rapporté les chercheurs dans la revue Addiction .

Les femmes ayant reçu de la varénicline étaient plus anxieuses, sans que leur consommation de cannabis ne diminue, par rapport aux femmes du groupe placebo.

"Notre prochaine étape est d'explorer plus avant la varénicline pour le trouble de la consommation de cannabis en utilisant un échantillon de femmes plus important pour mieux comprendre cette différence de sexe dans le résultat du traitement", a déclaré dans un communiqué la responsable de l'étude, Aimee McRae-Clark, de l'Université médicale de Caroline du Sud.

"(Des études antérieures) ont indiqué que les femmes sont plus susceptibles d'utiliser le cannabis comme stratégie d'adaptation à la tension et au stress", notent les chercheurs dans leur rapport.

Étant donné qu'une anxiété plus élevée avec la varénicline peut avoir contribué à de moins bons résultats chez les femmes, les futurs essais devraient inclure un soutien psychosocial ciblant l'anxiété comme déclencheur de la poursuite de la consommation de cannabis, ont-ils suggéré.