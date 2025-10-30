Rondes de santé : Les virus pourraient être la clé de la lutte contre une infection bactérienne mortelle

Bonjour aux lecteurs de Rondes de santé! Aujourd'hui, nous présentons un trio de nouvelles méthodes potentielles pour traiter ou prévenir les infections bactériennes dangereuses résistantes aux antibiotiques et les virus, dont l'une consiste à utiliser des virus contre des bactéries mortelles.

Les virus peuvent aider à traiter les infections bactériennes mortelles

De minuscules virus qui n'infectent et ne tuent que les bactéries peuvent aider à traiter les infections sanguines mortelles à Staphylococcus aureus résistant aux antibiotiques, d'après les résultats d'un essai à mi-parcours.

Les chercheurs ont testé cette approche chez 42 patients atteints d'une bactériémie à S. aureus qui s'était propagée du sang vers les tissus, ce qu'ils appellent "l'une des infections bactériennes les plus graves et les plus difficiles à traiter".

Les deux tiers ont été traités par voie intraveineuse avec un "cocktail" de ces virus, appelés bactériophages, mis au point par Armata Pharmaceuticals ARMP.A . Les autres ont reçu un placebo. Tous les participants à l'essai ont également reçu la meilleure antibiothérapie disponible.

À plusieurs moments, les patients recevant le cocktail de bactériophages en même temps que des antibiotiques ont obtenu de meilleurs résultats cliniques que ceux ne recevant que des antibiotiques.

Au 12e jour, par exemple, les taux de réponse étaient de 88 % pour le traitement viral et de 58 % pour le groupe placebo.

Le groupe traité présentait également des taux de non-réponse et de rechute plus faibles, des délais plus courts avant l'obtention d'une hémoculture négative et la disparition des signes et symptômes, ainsi qu'une durée plus courte en unité de soins intensifs et à l'hôpital, ont indiqué les chercheurs lors d'une réunion de médecins spécialistes des maladies infectieuses à Atlanta, connue sous le nom d'IDWeek 2025 .

"Ces résultats justifient amplement une étude de phase 3 et signalent un changement de paradigme potentiel dans la manière dont nous traitons les infections résistantes aux antibiotiques", a déclaré dans un communiqué le Dr Loren Miller du Harbor-UCLA Medical Center, responsable de l'étude.

"Les thérapies de haute pureté basées sur les phages, comme celle-ci, pourraient un jour devenir une nouvelle norme de soins pour les patients confrontés à cette maladie potentiellement mortelle."

De nouvelles voies pour lutter contre la fièvre jaune et les virus transmis par les tiques

Des molécules leurres expérimentales pourraient empêcher deux types de virus mortels d'infecter les cellules humaines, ont rapporté des chercheurs dans deux articles distincts.

Leur découverte de la manière dont ces virus pénètrent dans les cellules et le développement ultérieur des leurres ouvrent potentiellement la voie à de nouvelles stratégies de prévention et de traitement des virus de l'encéphalite à tiques, qui infectent le système nerveux central, et du virus de la fièvre jaune, qui, dans les cas graves, peut provoquer une insuffisance hépatique, des hémorragies et un état de choc, ont déclaré les chercheurs.

"Il n'existe aucun traitement pour ces infections virales et il est donc urgent d'élaborer de nouvelles stratégies pour prévenir et traiter ces infections, qui continuent de provoquer des maladies graves et la mort dans de trop nombreux cas", a déclaré dans un communiqué le Dr Michael Diamond, de WashU Medicine à St. Louis, auteur principal des deux articles.

Les chercheurs ont utilisé des techniques génétiques, notamment la technologie d'édition de gènes CRISPR, pour déterminer que les virus utilisent comme principale voie d'entrée une famille de protéines présentes à la surface des cellules humaines, appelées récepteurs de lipoprotéines de basse densité (LDLR).

Ces protéines étaient déjà connues pour être des voies d'entrée pour d'autres types de virus.

Le virus de la fièvre jaune s'accroche aux LDLR appelés LRP1, LRP4 et VLDLR, rapportent les chercheurs dans Nature .

Les virus de l'encéphalite à tiques pénètrent dans les cellules par l'intermédiaire d'un autre récepteur, LRP8, ont-ils indiqué dans PNAS .

Selon les chercheurs, l'élimination de ces protéines réceptrices de la surface des cellules a empêché les virus d'infecter ces cellules.

Pour les deux types de virus, les chercheurs ont également conçu des molécules "leurres". Portant un petit morceau des protéines réceptrices d'entrée, les leurres incitent les virus à s'y accrocher, protégeant ainsi les cellules de l'infection.

Les molécules leurres ont empêché l'infection de cellules humaines et de souris dans des tubes à essai. Chez les souris, les leurres ont protégé contre une dose mortelle du virus de la fièvre jaune et ont également empêché les lésions hépatiques généralement causées par le virus.

"Nos études montrant comment ces virus pénètrent dans les cellules créent des possibilités de perturber ces voies, empêchant ainsi les infections virales de passer d'une espèce animale à l'autre - qu'elle soit sauvage ou domestique - et de se propager dans les populations humaines", a déclaré Michael Diamond.

Prévention des biofilms résistants aux antibiotiques

Une nouvelle découverte montre comment les bactéries Pseudomonas aeruginosa parviennent à coloniser des communautés difficiles à détruire, ce qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements, selon les chercheurs.

Les bactéries Pseudomonas sont connues pour leur capacité à former des biofilms résistants aux antibiotiques qui les protègent des agressions environnementales et les aident à survivre pendant de longues périodes.

L'Organisation mondiale de la santé classe les Pseudomonas parmi les bactéries résistantes aux antibiotiques qui représentent la plus grande menace pour la santé humaine.

La nouvelle étude a révélé que chaque bactérie Pseudomonas détecte et se lie à des sucres spécifiques laissés par d'autres bactéries de son espèce arrivées plus tôt. La bactérie détecte ces traces de sucre à l'aide de protéines sur son corps et identifie les sucres à l'aide d'appendices ressemblant à des cheveux appelés pili, selon un rapport publié dans Nature Microbiology .

Toutes ces informations sont traduites en signaux chimiques à l'intérieur de la cellule qui guident le fonctionnement d'autres machines bactériennes, telles que la sécrétion contrôlée de plus de sucres pour créer des biofilms, selon les chercheurs.

"Les gens ont surtout considéré les pili comme des appendices permettant de se déplacer. Il s'avère qu'ils agissent également comme des capteurs qui traduisent la force en signaux chimiques à l'intérieur des bactéries, qu'elles utilisent pour identifier les sucres", a déclaré l'auteur principal Gerard Wong, de l'UCLA, dans un communiqué.

"Nous voyons pour la première fois comment les informations sensorielles sont codées dans les bactéries par leurs appendices."

Les chercheurs affirment qu'ils peuvent envisager de s'appuyer sur ces résultats pour influencer le comportement des bactéries.

"Nous pourrions être en mesure de transformer les cellules en versions plus sensibles aux antibiotiques et plus faciles à traiter", a déclaré William Schmidt de l'UCLA, co-directeur de l'étude, dans un communiqué.