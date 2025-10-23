Rondes de santé : Les médicaments combinés améliorent les pronostics du cancer du sein pour certaines patientes

Bonjour aux lecteurs des Rondes de santé! Aujourd'hui, nous mettons en lumière plusieurs études ayant des implications positives pour les patients atteints de cancer qui ont été présentées lors de la récente réunion de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) à Berlin.

Les combinaisons anticorps-chimiothérapie améliorent les pronostics du cancer du sein

Une nouvelle classe de médicaments anticancéreux peut retarder la progression de la maladie ou prolonger la survie des patientes atteintes d'un cancer du sein, ont rapporté plusieurs équipes de chercheurs lors de la réunion de l'ESMO.

Ces traitements, connus sous le nom de conjugués anticorps-médicaments (ADC), associent un anticorps ciblé à un médicament chimiothérapeutique.

Dans l'essai ASCENT-03, les chercheurs ont testé l'ADC Trodelvy de Gilead Sciences GILD.O chez des patientes atteintes d'un cancer du sein agressif triple négatif non traité, localement avancé ou inopérable, qui n'étaient pas candidates à un traitement par des médicaments d'immunothérapie tels que Keytruda de Merck MRK.N .

Trodelvy associe l'anticorps sacituzumab, qui cible les cellules cancéreuses, au médicament de chimiothérapie SN-38.

Parmi la moitié des 558 participants à l'étude suivis pendant au moins 13 mois, ceux qui ont reçu le Trodelvy ont eu une survie médiane sans progression, c'est-à-dire le temps écoulé avant que le cancer ne commence à s'aggraver, de 9,7 mois, contre 6,9 mois pour ceux qui ont reçu une chimiothérapie standard, selon un rapport de l'étude publié dans The New England Journal of Medicine .

Au début de l'année, la Dr Sara Tolaney du Dana-Farber Cancer Institute, responsable de l'étude, a présenté les résultats d'un essai connexe qui a montré que Trodelvy apporte également un bénéfice lorsque les patients répondent aux critères d'un traitement par immunothérapie.

Par ailleurs, des chercheurs du Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de New York ont présenté les résultats de l'essai

4568.T Datroway de Daiichi Sankyo, une combinaison de l'anticorps datapotamab et du médicament de chimiothérapie deruxtecan, chez des patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif avancé non traité auparavant et pour lesquelles l'immunothérapie n'était pas non plus une option.

Parmi les 644 patientes de l'étude TROPION-Breast 02, la survie médiane globale était d'environ 24 mois avec Datroway contre 19 mois avec la chimiothérapie standard, ont rapporté les chercheurs .

La SSP médiane était d'environ 11 mois avec Datroway et de 6 mois avec la chimiothérapie standard.

Par ailleurs, deux autres études ont montré que les ADC peuvent améliorer considérablement les résultats non seulement lorsque la maladie a déjà progressé, mais aussi chez les patients dont la maladie est à un stade plus précoce.

Chez les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif à un stade précoce dans les essais DESTINY-Breast 05 et DESTINY-Breast 11 , le traitement préopératoire avec Enhertu de Daiichi Sankyo et AstraZeneca AZN.L - une combinaison de l'anticorps trastuzumab et du médicament chimiothérapeutique deruxtecan - a amélioré la survie sans maladie par rapport à la thérapie standard.

Un test sanguin peut guider l'intensité de la chimiothérapie

Selon les résultats d'une étude présentés lors de la réunion de l'ESMO, un simple test sanguin pourrait modifier la manière dont les médecins décident qui a besoin d'une chimiothérapie et quelle doit en être l'intensité chez les patients atteints d'un cancer du côlon ou de la vessie.

Dans le cadre d'une étude, plus de 1 000 personnes atteintes d'un cancer du côlon de stade 3 ont subi une prise de sang environ six semaines après l'ablation chirurgicale de la tumeur.

Si de minuscules fragments d'ADN cancéreux dans la circulation sanguine, appelés ADN tumoral circulant, n'étaient pas détectés, les patients étaient considérés comme "à faible risque". Si l'ADNtc était présent, ils étaient considérés comme "à haut risque".

L'intensité de leur traitement a alors été guidée par les résultats de l'ADNtc, selon un rapport de l'étude publié dans Nature Medicine .

Les patients à faible risque ont pu recevoir moins de chimiothérapie, ce qui a entraîné moins d'hospitalisations et une réduction des effets secondaires tels que les lésions nerveuses, avec une survie sans cancer légèrement inférieure, ont déclaré les chercheurs dans un communiqué.

"Les résultats ont été excellents parmi les patients identifiés comme présentant un faible risque sur la base de leur taux d'ADNtc, 87 % d'entre eux n'ayant plus de cancer trois ans après l'intervention chirurgicale", ont déclaré les chercheurs.

Un autre essai international publié dans The New England Journal of Medicine a montré que les tests sanguins pour l'ADNtc peuvent également aider à guider le traitement avec l'immunothérapie Tecentriq (atezolizumab) de Roche ROG.S chez les patients qui ont été opérés pour enlever des tumeurs de la vessie qui ont envahi le muscle.

"En sélectionnant les patients sur la base de l'ADNtc, nous constatons un avantage non seulement pour la survie sans maladie mais aussi pour la survie globale avec (Tecentriq)," a déclaré le Dr Joaquim Bellmunt de Dana Farber, responsable de l'étude, dans un communiqué.

"C'est la première fois qu'un essai d'immunothérapie adjuvante montre un bénéfice en termes de survie chez des patients sélectionnés sur la base d'un test ADNtc."