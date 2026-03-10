Rondes de santé : Les décès dus à la démence sont en hausse chez les personnes atteintes de diabète de type 2

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bonjour aux lecteurs de Health Rounds! Les nouveaux médicaments contre le diabète aident également un nombre croissant d'autres problèmes de santé, tels que les maladies cardiaques, mais la démence n'en fait pas partie, selon une étude que nous présentons aujourd'hui. Nous présentons également une étude établissant un lien entre un faible taux de testostérone et la progression du cancer de la prostate chez les patients sous surveillance plutôt que sous traitement, ainsi qu'un modèle prédisant que le changement climatique aura des conséquences considérables sur la santé mentale.

Davantage de personnes atteintes de diabète de type 2 meurent de démence

Selon une vaste analyse, les décès dus aux maladies cardiovasculaires diminuent chez les personnes atteintes de diabète de type 2 dans les pays les plus riches du monde, tandis que la mortalité due à la démence est en hausse.

Les nouveaux médicaments contre le diabète, notamment les GLP-1 tels que Trulicity ou Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N et Victoza ou Ozempic de Novo Nordisk NOVOb.CO , et les inhibiteurs du SGLT-2 tels que Jardiance de Boehringer Ingelheim et Farxiga d'AstraZeneca AZN.L , protègent le cœur tout en contrôlant la glycémie, notent les chercheurs dans The Lancet Diabetes and Endocrinology .

Alors que les complications cardiovasculaires du diabète sont de plus en plus traitées par ces médicaments et par des objectifs de traitement personnalisés, les nouvelles thérapies n'ont pas été conçues pour protéger le cerveau, ont-ils ajouté.

En analysant les données de 10 pays riches sur 2,7 millions de décès de patients atteints de diabète de type 2 entre 2000 et 2023, les chercheurs ont observé une baisse générale des taux de mortalité dus aux maladies cardiovasculaires, au cancer et au diabète. Ils ont également constaté une augmentation des taux de mortalité et des proportions de décès dus à la démence et à d'autres causes.

"L'implication est claire", selon l'éditorial publié avec l'étude. "Si les progrès cardiovasculaires ont défini la dernière ère du traitement du diabète, la préservation de la santé cognitive devrait définir la prochaine.""

Un faible taux de testostérone peut nécessiter une surveillance plus étroite du cancer de la prostate

Selon une nouvelle étude, les patients dont le cancer de la prostate fait l'objet d'une surveillance régulière plutôt que d'un traitement actif risquent davantage d'évoluer vers une tumeur maligne plus agressive si leur taux de testostérone est faible.

Cette découverte suggère que la testostérone peut servir de marqueur de risque utile et aider les médecins à adapter les stratégies de surveillance pour les patients qui choisissent la surveillance active, selon un rapport d'étude publié dans The Journal of Urology .

"La surveillance active est une option sûre et efficace pour de nombreux hommes atteints d'un cancer de la prostate au stade précoce. Cependant, l'identification des patients les plus susceptibles de voir leur cancer progresser reste un défi majeur", a déclaré dans un communiqué le Dr Justin Gregg, du MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas, qui a dirigé l'étude.

En examinant les dossiers médicaux de plus de 900 hommes ayant opté pour la surveillance, son équipe a constaté que des niveaux de testostérone de 300 nanogrammes par décilitre ou moins au départ étaient liés à une augmentation de la probabilité de progression de la maladie vers le grade 3, la forme la plus agressive. Cette constatation a été faite même après avoir pris en compte d'autres facteurs tels que l'âge, le taux d'antigène prostatique spécifique, l'indice de masse corporelle ainsi que la densité et la taille de la tumeur.

Les chercheurs ont également constaté qu'un faible taux de testostérone n'était pas associé à l'évolution de la maladie vers le stade 2.

L'étude ne suggère pas qu'un faible taux de testostérone est à l'origine d'un cancer agressif, mais plutôt que l'association pourrait aider à guider le suivi et la prise de décision, ont déclaré les chercheurs.

"Comprendre comment les facteurs hormonaux influencent la biologie du cancer de la prostate peut nous aider à affiner les stratégies de surveillance", a déclaré Gregg.

Prévision du coût du changement climatique sur la santé mentale

Selon une nouvelle étude, le bilan du changement climatique sur la santé mentale pourrait être énorme, entraînant des centaines de millions, voire des milliards de jours supplémentaires de symptômes d'anxiété et de dépression rien qu'aux États-Unis.

Le fardeau le plus lourd de la hausse des températures et de l'aggravation des conditions météorologiques risque de peser sur les communautés à faible revenu et sur certaines régions des Appalaches, ont indiqué les chercheurs dans la revue The Lancet Planetary Health .

En utilisant les données d'enquêtes nationales sur la santé mentale et les projections de plusieurs modèles climatiques, ils ont estimé qu'un réchauffement annuel de l'ordre de 1 à 6 degrés Celsius pourrait entraîner jusqu'à 1,8 milliard de jours supplémentaires de symptômes d'anxiété, jusqu'à 1,4 milliard de jours supplémentaires de symptômes de dépression et jusqu'à 104 milliards de dollars de dommages économiques consécutifs.

L'analyse, financée par l'Agence américaine de protection de l'environnement, s'appuie sur les données du système de surveillance des facteurs de risque comportementaux des Centres de contrôle et de prévention des maladies et sur les projections climatiques utilisées dans le cadre de l'analyse des risques et des impacts du changement climatique de l'Agence américaine de protection de l'environnement.

Les résultats soulignent la nécessité d'investir dans la santé mentale, en particulier dans les régions où les difficultés économiques sont probables, ont conclu les chercheurs.

"La promotion de la résilience individuelle et communautaire est cruciale", ont-ils déclaré.