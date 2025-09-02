Rondes de santé : Le clopidogrel est plus efficace que l'aspirine pour prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux

Bonjour aux lecteurs de Health Rounds! Aujourd'hui, nous mettons en lumière deux études présentées lors de la réunion de la Société européenne de cardiologie à Madrid, l'une comparant des anticoagulants largement utilisés pour prévenir des problèmes cardiaques graves, et l'autre testant la sécurité de la réutilisation des stimulateurs cardiaques.

Le clopidogrel surpasse l'aspirine pour une utilisation de routine chez les patients cardiaques

Le clopidogrel, un anticoagulant couramment prescrit, devrait remplacer l'aspirine comme médicament de routine pour la prévention des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux chez les personnes souffrant déjà d'une maladie cardiaque, ont indiqué des chercheurs lors du congrès de la Société européenne de cardiologie.

Des données regroupées sur près de 29 000 patients souffrant d'une maladie coronarienne et ayant participé à sept essais randomisés antérieurs ont montré que ceux qui prenaient du clopidogrel présentaient un risque 14 % plus faible d'événements cardiovasculaires ou cérébrovasculaires indésirables majeurs, notamment de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de décès cardiovasculaire, que ceux qui prenaient de l'aspirine, au cours d'un suivi moyen de 5,5 ans.

"Ces résultats suggèrent que le clopidogrel devrait être considéré comme le médicament antiplaquettaire à long terme préféré des patients souffrant d'une maladie coronarienne établie", ont déclaré les chercheurs.

Le clopidogrel est le nom générique du Plavix, un antiagrégant sanguin largement utilisé, vendu par Bristol Myers Squibb et Sanofi. Plusieurs sociétés vendent des génériques du clopidogrel, notamment Aurobindo Pharma

, Sun Pharma et Teva Pharmaceuticals

TEVA.TA .

Les taux d'effets secondaires liés aux anticoagulants, tels que les ulcères et les hémorragies majeures, étaient similaires entre les deux médicaments, ce qui dissipe les inquiétudes selon lesquelles le clopidogrel pourrait entraîner davantage de complications hémorragiques.

Les chercheurs ont précisé que leur analyse incluait de nombreux types de patients et de sous-groupes afin de s'assurer que les résultats, qui ont également été publiés dans The Lancet , s'appliquaient de manière générale.

"Même les patients qui pourraient répondre moins bien au clopidogrel en raison de facteurs génétiques ou cliniques ont quand même bénéficié de son utilisation par rapport à l'aspirine", ont déclaré les chercheurs dans un communiqué.

Le clopidogrel étant largement disponible et peu coûteux, les résultats de l'étude pourraient influencer les directives cliniques dans le monde entier et améliorer les résultats pour les patients, ont déclaré les chercheurs.

Les stimulateurs cardiaques reconditionnés améliorent l'accès aux soins dans les pays à faible revenu

Les stimulateurs cardiaques peuvent être reconditionnés pour redonner espoir aux patients des pays à faibles et moyens revenus, ont déclaré des chercheurs lors de la réunion de l'ESC à Madrid.

Au Kenya, au Mexique, au Mozambique, au Nigeria, au Paraguay, en Sierra Leone et au Venezuela, 306 patients ayant une espérance de vie d'au moins deux ans, un besoin médical évident de traitement par stimulateur cardiaque et n'ayant pas les moyens financiers d'en acquérir un ont été répartis au hasard entre un stimulateur cardiaque reconditionné et un stimulateur neuf.

La principale préoccupation des chercheurs était que les dispositifs reconditionnés, qui avaient été retirés à d'autres patients, pouvaient transmettre des infections lorsqu'ils étaient réimplantés.

Un an après l'implantation des stimulateurs cardiaques, l'incidence des infections liées à la procédure était de 1,6 % dans le groupe des stimulateurs cardiaques remis en état et de 3,1 % dans le groupe des stimulateurs cardiaques neufs. Les résultats démontrent que les anciens dispositifs n'étaient pas inférieurs aux nouveaux, ont déclaré les chercheurs dans un communiqué.

Aucun dysfonctionnement n'a été constaté dans aucun des deux groupes.

L'étude a été menée par des médecins du projet My Heart Your Heart, basé à l'université du Michigan, qui collecte des stimulateurs cardiaques prélevés sur des cadavres par des entrepreneurs de pompes funèbres.

"Les patients de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire n'ont qu'un accès très limité à la stimulation cardiaque, malgré son utilisation courante dans les pays à revenu élevé", a déclaré dans un communiqué le Dr Thomas Crawford, responsable de l'étude à l'université du Michigan.

"En effet, l'accès à l'implantation d'un stimulateur cardiaque est environ 200 fois plus faible en Afrique qu'en Europe", a déclaré le Dr Crawford.

Le projet My Heart Your Heart a mis au point un protocole complet de nettoyage, de test fonctionnel et de stérilisation des appareils reconditionnés, et a reçu l'approbation des États-Unis pour leur exportation vers des pays dont les gouvernements ont autorisé l'importation de stimulateurs cardiaques.