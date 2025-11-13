Rondes de santé : L'anticoagulant de Lilly surpasse celui d'AstraZeneca pour les patients diabétiques ayant subi une intervention cardiaque

Bonjour aux lecteurs de Health Rounds! Aujourd'hui, nous présentons un essai montrant que les médicaments destinés à prévenir la formation de caillots sanguins ne sont pas tous les mêmes lorsque des patients diabétiques subissent des interventions visant à dégager les artères. Nous présentons également une étude sur l'anesthésie qui devrait rassurer les femmes qui accouchent par césarienne.

Les anticoagulants ne sont pas aussi efficaces pour les patients diabétiques après une intervention cardiaque

Les anticoagulants que les médecins prescrivent souvent de manière interchangeable après des interventions visant à rouvrir des artères cardiaques rétrécies n'ont pas la même efficacité chez les patients diabétiques, selon une étude indienne.

Les 1 800 participants à l'étude souffraient tous d'un diabète de type 1 ou de type 2 et avaient subi des interventions peu invasives visant à dégager une artère coronaire obstruée et à l'ouvrir à l'aide d'un stent enrobé de médicaments afin de réduire le risque de réobstruction.

Ensuite, ils ont reçu de l'aspirine plus le Brilinta (ticagrelor) d'AstraZeneca ou l'Effient (prasugrel), vendus par Eli Lilly LLY.N et Daiichi Sankyo 4568.T , une classe de médicaments connus sous le nom d'inhibiteurs P2Y12 qui sont prescrits pour prévenir la formation de caillots sanguins.

Le taux combiné de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, de complications hémorragiques ou de décès était de 16,6 % dans le groupe ticagrelor et de 14,2 % dans le groupe prasugrel, ont rapporté les chercheurs lors des sessions scientifiques de l'American Heart Association qui se sont tenues récemment à la Nouvelle-Orléans.

Les tendances étaient similaires lorsque les taux de crise cardiaque non fatale, d'hémorragie majeure et de décès étaient analysés séparément.

"Pour les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 et d'une maladie coronarienne complexe, le traitement par prasugrel pourrait présenter un avantage par rapport au ticagrelor", a déclaré dans un communiqué le Dr Sripal Bangalore de la NYU Grossman School of Medicine, responsable de l'étude.

"Nous avons été surpris par les résultats car nous avions émis l'hypothèse que le ticagrelor devrait être aussi bon, voire meilleur, que le prasugrel", a-t-il ajouté. "Il est important de choisir le bon médicament et, du moins d'après nos données, nous ne pouvons pas dire que le ticagrelor et le prasugrel sont interchangeables."

L'anesthésie générale semble sûre pour les césariennes

L'anesthésie générale est une option raisonnable pour les femmes qui accouchent par césarienne, en particulier lorsque les blocs nerveux rachidiens ou épiduraux sont inefficaces, selon une nouvelle analyse.

Jusqu'à une femme sur six qui reçoit une anesthésie régionale pendant une césarienne peut ressentir de la douleur, et pour certaines, la douleur peut être atroce, mais l'anesthésie générale a longtemps été évitée en raison des préoccupations concernant ses effets sur le bébé, ont noté les chercheurs dans un rapport de leur étude dans Anesthesiology .

Ils ont analysé 30 ans de données provenant de dizaines d'essais randomisés portant sur près de 3 500 enfants nés par césarienne. Environ la moitié des interventions chirurgicales ont été réalisées sous anesthésie générale.

Bien que les bébés nés sous anesthésie rachidienne ou péridurale aient obtenu des scores d'Apgar - une mesure de la santé du nouveau-né - légèrement plus élevés que ceux nés sous anesthésie générale, les différences étaient faibles et peu susceptibles d'être cliniquement significatives, ont constaté les chercheurs.

Ils ont également constaté que les bébés nés sous anesthésie générale étaient légèrement plus susceptibles d'avoir besoin d'une assistance respiratoire immédiatement après la naissance, mais qu'il n'y avait pas d'augmentation des admissions en unité de soins intensifs néonatals.

La recherche ne suggère pas que l'anesthésie générale devrait remplacer les techniques localisées, mais elle peut être une option raisonnable dans certains cas, ont déclaré les auteurs.

"Étant donné que l'anesthésie régionale est si largement utilisée, il est courant que les patientes pensent qu'un bloc rachidien ou épidural est la seule option sûre pour une césarienne", a déclaré le Dr Mark Neuman de la Perelman School of Medicine de l'Université de Pennsylvanie, responsable de l'étude, dans un communiqué de presse. "Mais comme le montre notre étude, le type d'anesthésie pendant la grossesse n'a pas besoin d'être une approche unique."