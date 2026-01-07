Lenovo déploie son propre agent IA sur l'ensemble de ses produits, des PC aux smartphones

( AFP / PEDRO PARDO )

Le premier acteur mondial du marché des PC, le chinois Lenovo, a présenté mardi en marge du salon technologique CES son propre agent d'intelligence artificielle (IA), qui suivra l'utilisateur d'un produit à l'autre, ordinateurs, smartphones, ou objets connectés.

S'il fait rarement la Une dans le milieu de la tech, le groupe de Pékin n'en pesait pas moins 28% des ventes d'ordinateurs personnels dans le monde au troisième trimestre 2025, selon le cabinet Gartner, loin devant son dauphin HP (21,5%).

Avec son nouvel agent IA Qira, c'est-à-dire une interface capable d'effectuer des tâches de façon autonome et pas seulement de produire un contenu sur demande, Lenovo veut mettre en valeur l'étendue de son portefeuille de produits.

Il est ainsi le seul industriel majeur à proposer à la fois ordinateurs, tablettes, smartphones, grâce à la marque Motorola racheté en 2014, mais aussi serveurs et même superordinateurs, assemblage de milliers de puces pour réaliser des calculs très complexes.

Il a aussi mis au point un prototype de lunettes connectées et dévoilé, mardi, un pendentif IA, également en phase de test, qui sert notamment à "capter les moments importants" de la journée de l'utilisateur, avec sa permission, en enregistrant les conversations, a expliqué Angelina Gomez, de Motorola.

L'"AI Perceptive Companion", de son nom de code, est équipé d'un micro et d'une caméra, "entend ce que vous entendez et voit ce que vous voyez", a développé Luca Rossi, vice-président de Lenovo.

Un échange avec Qira peut démarrer via le pendentif, se prolonger sur smartphone et se terminer sur un ordinateur portable, l'agent IA conservant, d'un support à l'autre, le contexte propre à l'utilisateur.

L'agent peut notamment résumer à l'oral les temps forts de la journée de l'utilisateur, préparer un courriel et l'envoyer, ou encore sélectionner de sa propre initiative dans les archives une photo qui pourrait s'insérer dans un message sur les réseaux sociaux.

Avec Qira, Lenovo ne cherche néanmoins pas officiellement à se positionner en concurrent de Copilot, et a même annoncé mardi l'intégration de cet assistant IA de Microsoft dans les smartphones Motorola.

Pour les grands fabricants d'appareils technologiques, l'enjeu est désormais de démontrer l'utilité de l'IA générative dans des applications quotidiennes plutôt que de s'afficher à la pointe du progrès.

Dans un contexte géopolitique encore tendu avec les Etats-Unis, Lenovo a été la seule société chinoise à prendre le devant de la scène au CES, choisissant pour sa présentation la fameuse "Sphere", salle de spectacle ultra-moderne.

En interne, on explique que le groupe est avant tout international, avec une majorité de son chiffre d'affaires hors de son pays d'origine et plusieurs cadres dirigeants non chinois.