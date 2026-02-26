Rondes de santé : Des chercheurs trouvent des indices cellulaires pour expliquer la guérison plus rapide de la douleur chez les hommes

Bonjour aux lecteurs de Rondes de santé! Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les femmes semblent être plus nombreuses que les hommes à souffrir de douleurs chroniques? Nous avons peut-être la réponse. Aujourd'hui, nous mettons également en lumière les premières données prometteuses d'un médicament expérimental contre le cancer ciblant une mutation génétique qui favorise la croissance agressive des tumeurs, ainsi qu'une analyse portant sur les ramifications sanitaires plus larges des lois restreignant l'accès à l'avortement.

Les hormones sexuelles contribuent à une guérison plus rapide de la douleur chez les hommes

Le système immunitaire des hommes semble mieux équipé pour éliminer la douleur, ce qui pourrait expliquer pourquoi la douleur chronique est plus fréquente chez les femmes, d'après des recherches menées sur des souris et des humains.

Certains monocytes - un type de cellule immunitaire - produisent une protéine anti-inflammatoire appelée interleukine-10 qui "éteint" les signaux de douleur provenant des cellules nerveuses, a rapporté le responsable de l'étude, Geoffroy Laumet, de l'université de l'État du Michigan, dans Science Immunology .

La production de ces cellules immunitaires anti-douleur est stimulée par les hormones sexuelles mâles telles que la testostérone, ont constaté les chercheurs.

« La différence de douleur entre les hommes et les femmes a une base biologique. Ce n'est pas dans votre tête, et vous n'êtes pas mou. Elle se situe au niveau du système immunitaire », a déclaré M. Laumet dans un communiqué.

Chez les souris blessées, un plus grand nombre de monocytes produisant de l'IL-10 a été observé chez les mâles que chez les femelles, et les mâles ont eu une résolution plus rapide de la douleur après la blessure, ont rapporté les chercheurs.

Par ailleurs, chez 245 humains se remettant d'une blessure, la résolution de la douleur était plus rapide chez les hommes que chez les femmes et était associée à des niveaux plus élevés de monocytes et d'IL-10 chez les hommes.

L'administration de granules de testostérone à des souris femelles blessées dont les ovaires avaient été enlevés a augmenté leur taux d'IL-10 et accéléré la disparition de la douleur.

Chez les souris mâles dont les testicules ont été enlevés, ce qui a entraîné une baisse des niveaux de testostérone, les niveaux d'IL-10 ont chuté et la résolution de la douleur après la blessure a été retardée.

Les chercheurs notent que la résolution plus lente de la douleur chez les femmes augmente leur risque de passer à la douleur chronique.

Les nouveaux résultats font passer « la réflexion de la façon dont la douleur commence à la raison pour laquelle la douleur persiste », écrivent-ils.

La prochaine étape consistera à étudier comment les traitements pourraient cibler cette voie et stimuler la production d'IL-10.

« Cela ouvre de nouvelles voies pour des thérapies non opioïdes visant à prévenir la douleur chronique avant qu'elle ne s'installe », a déclaré M. Laumet.

Un médicament expérimental cible une mutation qui rend les tumeurs agressives

Un médicament expérimental développé par PMV Pharmaceuticals en phase de test précoce a corrigé une mutation génétique qui contribue à la croissance agressive et incontrôlée du cancer dans environ une tumeur sur cent, ont rapporté des chercheurs.

Le médicament, rezatapopt, cible la mutation Y220C du gène p53 et rétablit sa fonction de suppression des tumeurs, selon un rapport sur l'essai de phase 1/2 publié dans The New England Journal of Medicine .

« Historiquement, il n'existe pas de thérapie ciblée pour les mutations du gène TP53 », écrivent les chercheurs.

Les premiers essais comme celui-ci sont principalement conçus pour tester la sécurité et déterminer la dose la plus efficace.

Néanmoins, parmi les 77 volontaires participant à l'essai et atteints d'un cancer avancé qui ne répondait pas aux autres traitements, les chercheurs ont constaté une disparition ou un rétrécissement de la tumeur chez certains de ceux dont les tumeurs présentaient la mutation p53 Y220C, mais aucune mutation d'un autre gène appelé KRAS, associé à un meilleur pronostic.

Dans ce sous-groupe, la disparition ou le rétrécissement des tumeurs a été observé dans 20 % de l'ensemble et dans 30 % de ceux qui ont reçu l'une des doses testées les plus élevées.

Les chercheurs ont constaté que les réponses confirmées concernaient plusieurs types de tumeurs, y compris les cancers de l'ovaire et du sein.

Les chercheurs recrutent actuellement des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire, du poumon, du sein ou de l'endomètre, ou d'autres tumeurs solides, dans le cadre d'un essai de plus grande envergure visant à tester la dose qui s'est avérée la plus efficace, à savoir 2 000 milligrammes une fois par jour.

Moins de gynécologues-obstétriciens dans les États où l'avortement est interdit

Selon une nouvelle analyse, les lois des États américains visant à limiter l'accès à l'avortement entraînent une réduction de l'accès aux obstétriciens et aux gynécologues.

Les données recueillies entre 2010 et 2021 montrent que les lois dites de régulation ciblée des fournisseurs d'avortement ont été associées à une réduction de plus de 2 gynécologues-obstétriciens pour 100 000 femmes en âge de procréer, ont constaté les chercheurs.

La réduction du nombre d'obstétriciens et de gynécologues n'a pas été compensée par une augmentation correspondante du nombre de sages-femmes, d'infirmières praticiennes et d'assistants médicaux qui pratiquent les soins de santé aux femmes, ont rapporté les chercheurs dans Health Economics .

Une étude distincte publiée plus tôt cette année dans JAMA Health Forum a révélé que la morbidité maternelle chez les patientes ayant recours à des soins de fertilité était plus élevée dans les États dotés de lois TRAP.

« Ces résultats révèlent que les restrictions à l'avortement peuvent avoir des effets beaucoup plus larges sur l'accès des mères aux soins de santé, ce qui soulève des questions importantes pour les décideurs politiques et les systèmes de soins de santé dans tout le pays », a déclaré Quan Qi, de l'Université d'Albany, Université d'État de New York, qui a dirigé l'étude Health Economics, dans un communiqué de presse.