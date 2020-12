Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rome demande à la justice de repousser sa décision sur Vivendi/Mediaset Reuters • 05/12/2020 à 22:30









MILAN, 5 décembre (Reuters) - Le gouvernement italien a demandé samedi à la justice administrative de repousser sa décision sur l'opportunité d'annuler le gel des deux tiers de la participation de Vivendi dans le diffuseur italien Mediaset MS.MI . Cette décision intervient après l'adoption d'un texte de loi qui enjoint l'autorité italienne de régulation des communication de mener une nouvelle enquête sur les intérêts de Vivendi dans la péninsule. Le groupe français, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré, détient 29% du capital de Mediaset et une participation de 24% dans Telecom Italia. La cour administrative doit se pencher sur la question lors d'une audience programmée le 16 décembre. Deux sources ont déclaré à Reuters que les services juridiques de l'Etat italien ont demandé à cette juridiction de repousser sa décision. Mediaset et Vivendi se sont brouillés depuis que le groupe français a fait capoter en 2016 le projet censé aboutir au rachat des activités de télévision payante de Mediaset. La brouille s'est aggravée l'an dernier lorsque Mediaset a voulu fusionner ses activités italiennes et espagnoles au sein d'une holding de droit néerlandais dans le but de conclure de nouvelles alliances à l'échelle européenne. Le projet a suscité l'opposition de Vivendi, qui craint un renforcement du contrôle des Berlusconi. (Elvira Pollina; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées MEDIASET MIL +3.68% TELECOM ITALIA MIL +2.79% VIVENDI Euronext Paris -0.95%