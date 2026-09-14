Romain Chevalier rejoint Meanings Capital Partners pour développer le Private Wealth

(Zonebourse.com) - Meanings Capital Partners annonce l'arrivée de Romain Chevalier au poste de Directeur de la Distribution (Private Wealth). Il rejoint l'équipe de relations investisseurs de la société de gestion et contribuera au développement de son activité auprès de la clientèle privée. Il sera directement rattaché à Karine Artus, Associée.

Romain Chevalier dispose de près de 15 ans d'expérience dans les services financiers, notamment dans la distribution de fonds, le développement commercial, la gestion de patrimoine et le Private Equity.

Avant de rejoindre Meanings Capital Partners, il était Directeur de la Distribution - Private Wealth chez UI Investissement. Entré dans la société en 2024 en qualité de Directeur Adjoint des Relations Investisseurs, il était notamment chargé de la stratégie de développement de l'activité Private Wealth. À ce titre, il a développé le réseau de distribution et noué des partenariats avec des banques privées, des family offices et des distributeurs.

Romain Chevalier avait auparavant occupé les fonctions de Directeur du développement commercial - Distribution de fonds chez AirFund, après avoir passé six ans comme banquier privé chez BNP Paribas Wealth Management. Il avait débuté sa carrière dans l'ingénierie patrimoniale chez Société Générale Private Banking.

Titulaire d'un Master de Finance d'entreprise de l'ISC Paris, il aura désormais pour mission d'accompagner le développement de Meanings Capital Partners sur le segment de la clientèle privée et de renforcer ses relations avec les différents acteurs de la distribution patrimoniale.

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