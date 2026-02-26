 Aller au contenu principal
Rolls-Royce vise un retour sur le marché des monocouloirs, le titre s'envole déjà
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 17:37

À l'occasion d'un échange avec les analystes en marge de l'annonce des résultats de la société, Tufan Erginbilgic, le dirigeant de Rolls-Royce, a évoqué un levier majeur pour le développement de la société : s'attaquer au marché des monocouloirs. Le titre gagne plus de 6% à Londres, également porté par les résultats trimestriels positifs publiés ce matin.

Historiquement, Rolls-Royce s'est toujours concentré sur les gros-porteurs (long-courriers à deux couloirs) mais aujourd'hui, le motoriste table sur sa technologie UltraFan pour faire son grand retour sur le marché des monocouloirs (type Airbus A320 ou Boeing 737), un segment qui représente le plus gros volume de ventes dans l'aviation civile.

Pour rappel, UltraFan est présenté comme un moteur de nouvelle génération doté d'une architecture à engrenages et de pales en composite carbone-titane, réduisant nettement la consommation de carburant.

Tufan Erginbilgic a fait part de discussions avec plusieurs parties et indiqué que les avionneurs (Airbus et Boeing) pourraient s'associer à lui, dans le cadre d'un partenariat autour des monocouloirs. Le coût de développement d'un tel projet pour Rolls-Royce pourrait alors se situer entre 3 et 6 milliards de livres sterling sur les 12 prochaines années. L'idée du partenariat ? Pouvoir partager les risques et les coûts tout en mutualisant les expertises technologiques.

Ce projet ne se réduirait toutefois pas à une décision commerciale de Rolls-Royce. Selon le dirigeant, il constituerait plutôt un enjeu stratégique national majeur avec de potentielles retombées de l'ordre de 100 milliards de livres sterling dans l'économie.

Rolls-Royce croit ainsi pouvoir disposer d'ici à 2030 de la technologie nécessaire pour concurrencer CFM International (Safran/GE) et Pratt & Whitney. En attendant de bâtir une alliance solide, le motoriste continue de développer son prototype en interne pour arriver à la table des négociations avec une technologie déjà éprouvée.

