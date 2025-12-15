 Aller au contenu principal
Rolls Royce va fournir des générateurs d'urgence MTU à la compagnie Baleària
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 14:49

La division Power Systems de Rolls-Royce va fournir huit générateurs d'urgence MTU pour deux ferries entièrement électriques appartenant à la compagnie maritime espagnole Baleària.

À partir de 2027, les navires couvriront les 18 milles nautiques entre Tarifa en Espagne et Tanger au Maroc à l'aide de l'électricité, ouvrant ainsi le premier " corridor vert " entre l'Europe et l'Afrique.

Avec une puissance de 2 840 kilowatts chacun, les générateurs assureront l'alimentation électrique en cas de besoin - par exemple, si les batteries embarquées des ferries ne peuvent pas être rechargées au port comme prévu.

" Nos moteurs MTU apportent une contribution importante à la sécurité opérationnelle et à l'efficacité de ces navires de pointe - puissants, légers et parfaitement adaptés aux besoins maritimes. " a déclaré Phil Kordic, expert principal en affaires maritimes commerciales chez Rolls-Royce Power Systems.


Valeurs associées

ROLLS-ROYCE HLDG
1 106,250 GBX LSE +0,89%
