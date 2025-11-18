Rolls-Royce va équiper la flotte d'Etihad Airways avec des moteurs Trent 7000 et Trent XWB-97
De plus, Etihad Airways a signé une commande de sept gros-porteurs A350-1000 supplémentaires (portant son total pour ce type à 27 exemplaires) et trois avions-cargos A350F (portant l'engagement de la compagnie pour l'A350F à 10 appareils).
Etihad Airways va équiper sa flotte avec des moteurs Trent 7000 et Trent XWB-97.
Lors du salon aéronautique de Dubaï cette semaine, la compagnie a annoncé son intention de sélectionner 15 Airbus A330 Neo propulsés par le Trent 7000 ; sept Airbus A350-1000 propulsés par le Trent XWB-97 ; et 10 variantes de cargo Airbus A350F également équipées du Trent XWB-97.
Le Trent 7000 est la dernière addition à la famille de moteurs Rolls-Royce Trent et propulse exclusivement l'Airbus A330neo. Depuis sa mise en service fin 2018, le Trent 7000 a volé plus de trois millions d'heures.
Le Trent XWB-97 a prouvé sa fiabilité et sa durabilité au cours de sept ans de service et plus de trois millions d'heures de vol moteur.
