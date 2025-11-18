 Aller au contenu principal
Rolls-Royce va équiper la flotte d'Etihad Airways avec des moteurs Trent 7000 et Trent XWB-97
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 10:55

Airbus a annoncé une commande ferme de six A330-900 de la part d'Etihad Airways à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï.

De plus, Etihad Airways a signé une commande de sept gros-porteurs A350-1000 supplémentaires (portant son total pour ce type à 27 exemplaires) et trois avions-cargos A350F (portant l'engagement de la compagnie pour l'A350F à 10 appareils).

Etihad Airways va équiper sa flotte avec des moteurs Trent 7000 et Trent XWB-97.

Lors du salon aéronautique de Dubaï cette semaine, la compagnie a annoncé son intention de sélectionner 15 Airbus A330 Neo propulsés par le Trent 7000 ; sept Airbus A350-1000 propulsés par le Trent XWB-97 ; et 10 variantes de cargo Airbus A350F également équipées du Trent XWB-97.

Le Trent 7000 est la dernière addition à la famille de moteurs Rolls-Royce Trent et propulse exclusivement l'Airbus A330neo. Depuis sa mise en service fin 2018, le Trent 7000 a volé plus de trois millions d'heures.

Le Trent XWB-97 a prouvé sa fiabilité et sa durabilité au cours de sept ans de service et plus de trois millions d'heures de vol moteur.

