Rolls-Royce: travaille avec Avacon sur le réseau & stockage information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 12:49









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce collaborer avec Avacon, l'un des plus grands fournisseurs régionaux d'énergie en Allemagne, dans le cadre d'un projet de recherche visant à intégrer le stockage par batteries au réseau électrique.



L'objectif est de démontrer, via des tests sur le terrain, comment relier intelligemment communautés énergétiques, panneaux photovoltaïques (PV) et batteries mtu afin d'assurer un approvisionnement efficace et de stabiliser le système.



Un second projet vise à lisser les pics de production PV grâce au stockage. Le ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies, a symboliquement inauguré le système de stockage mtu en présence de responsables d'Avacon et de Rolls-Royce.







