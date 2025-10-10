Rolls-Royce Submarines et Siemens s'allient pour accélérer l'ingénierie numérique
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 10:53
L'accord, signé lors du salon Defence & Security Equipment International à Londres, vise à réduire les coûts, les délais et les risques liés aux programmes technologiques complexes.
Le partenariat s'appuiera sur la plateforme Siemens Xcelerator pour améliorer la productivité, la formation et la maintenance des réacteurs nucléaires qui propulsent les sous-marins de la Royal Navy.
Selon Lee Warren, directeur de l'ingénierie et de la technologie de Rolls-Royce Submarines, cette coopération permettra 'd'accélérer la mise à l'eau des sous-marins et la maintenance des unités en service'.
Valeurs associées
|1 129,250 GBX
|LSE
|-2,23%
