Rolls-Royce: signe un contrat avec Netinera en Allemagne

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce va remettre à neuf des PowerPacks ferroviaires de 170 mtu pour les trains régionaux de Netinera. Les systèmes mtu alimentent les trains régionaux de la flotte Lint en Rhénanie-Palatinat et en Bavière en Allemagne.



Netinera est l'une des plus grandes entreprises de transport en Allemagne et exploite des services de transport public locaux et régionaux avec des bus et des trains.



L'accord court jusqu'en 2028 et prévoit la révision complète des PowerPacks à l'aide du processus dit ' reman '. Il s'agit de systèmes de propulsion mtu conformes à la norme d'émission de phase IIIB de l'UE et basés sur le moteur 6H1800R85L.



' Rolls-Royce est un partenaire fiable pour nous depuis de nombreuses années et le spécialiste idéal pour la révision générale des systèmes d'entraînement de notre flotte ', a déclaré Markus Resch, directeur financier et directeur général de Netinera.





