Rolls Royce propulsé par ses moteurs d'avion

( AFP / NIKLAS HALLE'N )

Le groupe industriel britannique Rolls-Royce a assuré jeudi que la demande pour ses moteurs d'avions propulsera ses bénéfices annuels et poursuit en parallèle le développement de petits réacteurs nucléaires modulaires, dont le premier exemplaire britannique sera construit au Pays de Galles.

Le groupe, qui fournit des moteurs à la fois à l'européen Airbus et à l'américain Boeing, avait connu ces dernières années des difficultés avant de lancer un plan de transformation et de suppressions d'emplois qui lui a permis de renouer avec les bénéfices en 2023.

Il est aussi présent dans des domaines tels que les sous-marins ou le développement de petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR), notamment pour le Royaume-Uni ou la République tchèque - une technologie moins chère que les centrales classiques mais encore en développement.

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi que le site de Wylfa au Pays de Galles a été désigné pour accueillir la première centrale de ce type dans le pays, pour laquelle Rolls Royce avait été choisi en juin comme partenaire privilégié.

Mais l'annonce a été accueillie fraîchement par l'ambassadeur des Etats-Unis dans le pays, Warren Stephens, qui s'est dit sur le réseau social X "extrêmement déçu" - et aurait préféré pour ce site, selon la presse britannique, le choix d'une centrale plus grande construite par l'américain Westinghouse.

Le directeur général de Rolls Royce Tufan Erginbilgic a salué jeudi dans un communiqué les "solides performances" du groupe qui poursuit son programme de transformation mais a toutefois prévenu de "difficultés persistantes" dans ses chaînes d'approvisionnement.

Le cours du groupe à la Bourse de Londres reculait légèrement jeudi (-0,61%) mais il a progressé de presque 95% depuis le début de l'année.

Rolls Royce a précisé jeudi que "dans le secteur de l'aéronautique civile, la demande reste soutenue, avec d'importantes commandes de gros moteurs" depuis le début du deuxième semestre, notamment de la compagnie indienne IndiGo, de Malaysia Airlines et du loueur irlandais Avolon.

Sa branche de défense "a également affiché de bonnes performances, dans un contexte d'instabilité géopolitique mondiale accrue", relève Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investor, avec notamment la récente commande turque de 20 avions de combat Eurofighter Typhoon pour laquelle le motoriste fournira ses moteurs EJ200.