Rolls-Royce propose les premiers générateurs d'énergie d'urgence pour centres de données avec des déclarations de produits environnementaux
Rolls-Royce est l'un des premiers constructeurs de moteurs à développer des EPD vérifiés pour les générateurs d'urgence et à les publier dans le système international EPD (Environdec).
" Avec ces déclarations environnementales sur les produits, nous avons établi une nouvelle norme industrielle en matière de transparence environnementale dans le domaine des systèmes énergétiques ", a déclaré Tobias Ostermaier, président des solutions d'alimentation stationnaire chez la division Power Systems de Rolls-Royce.
" C'est notre réponse à la demande croissante de nos clients, et nous les soutenons activement dans la réduction de leur empreinte carbone. "
Valeurs associées
|1 099,750 GBX
|LSE
|-0,57%
