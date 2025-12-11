 Aller au contenu principal
Rolls-Royce propose les premiers générateurs d'énergie d'urgence pour centres de données avec des déclarations de produits environnementaux
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 13:56

Rolls-Royce a livré pour la première fois des générateurs d'énergie d'urgence MTU avec des déclarations de produits environnementaux (EPD) à un exploitant européen de centre de données.

Rolls-Royce est l'un des premiers constructeurs de moteurs à développer des EPD vérifiés pour les générateurs d'urgence et à les publier dans le système international EPD (Environdec).

" Avec ces déclarations environnementales sur les produits, nous avons établi une nouvelle norme industrielle en matière de transparence environnementale dans le domaine des systèmes énergétiques ", a déclaré Tobias Ostermaier, président des solutions d'alimentation stationnaire chez la division Power Systems de Rolls-Royce.

" C'est notre réponse à la demande croissante de nos clients, et nous les soutenons activement dans la réduction de leur empreinte carbone. "


