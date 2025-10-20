Rolls-Royce progresse, Berenberg relève son conseil
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 17:00
Berenberg a relevé ce matin sa recommandation de 'vendre' à 'conserver' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé à 1080 pence.
A 15h45 (heure de Londres), le titre avance de 2,2% tandis que le FTSE avance de 0,5%.
Dans une étude sectorielle, Berenberg souligne que le groupe bénéficie de solides perspectives pour ce qui concerne sa flotte de réacteurs et d'une amélioration notable de ses performances internes.
D'après ses calculs, Rolls-Royce devrait connaître sur la période allant de 2031 à 2044 la croissance la plus forte en termes de livraisons (environ +5,2% par an) parmi les équipementiers parce que les livraisons de gros avions - son principal marché - devraient croître plus rapidement que celles des petits.
L'analyste s'attend ainsi à ce que sa génération de trésorerie (cash flow libre) soit soutenue par cette dynamique, qui survient dans une phase où les moteurs génèrent des revenus sans forcément nécessiter beaucoup de dépenses de maintenance (jusqu'en 2035).
Si Rolls-Royce parvient à gagner des parts sur les moteurs de la prochaine génération d'avions moyen-courrier, sa flotte de moteurs en service pourrait ainsi croître jusqu'à +4,4 points de pourcentage de plus par an d'ici 2044, ajoute Berenberg.
Le bureau d'études précise cependant que sa valeur préférée reste cependant MTU Aero Engines, qui est selon eux une meilleure opportunité d'investissement.
Valeurs associées
|1 129,250 GBX
|LSE
|+2,38%
A lire aussi
-
TKMS, la branche navale du conglomérat allemand Thyssenkrupp, a fait une entrée fracassante lundi à la Bourse de Francfort, marquant l'indépendance du spécialiste des sous-marins dans une Europe se réarmant face à la menace russe. L'action TKMS a terminé la séance ... Lire la suite
-
L'offre pour acquérir la Bourse d'Athènes est un "vote de confiance en l'économie grecque" selon Euronext
L'offre d'acquisition de la Bourse d'Athènes par l'opérateur boursier Euronext est un "vote de confiance en l'économie grecque", a assuré lundi lors d'une visite à Athènes le PDG d'Euronext, Stéphane Boujnah. Après une sévère crise économique(2010-2018), la Grèce ... Lire la suite
-
Le procès intenté par le site suédois de comparaison de prix Pricerunner, propriété de Klarna, contre Google à qui il réclame plus de 7 milliards d'euros pour avoir fait la promotion de son propre comparateur d'achat dans les résultats de recherche, s'est ouvert ... Lire la suite
-
Les députés de la commission des Finances de l'Assemblée nationale ont commencé lundi l'examen du budget de l’État, à un rythme soutenu, alors que les délais sont particulièrement contraints cette année, et que pèse l'épée de Damoclès d'une adoption par ordonnances ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer