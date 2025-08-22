Rolls-Royce obtient une commande de moteurs mtu pour l'Arabie saoudite information fournie par Cercle Finance • 22/08/2025 à 10:36









(Zonebourse.com) - Rolls-Royce annonce que sa filiale mtu fournira 50 moteurs Series 4000 à Stadler Bussnang AG pour équiper 10 trains rapides en Arabie saoudite. Ces trains, pouvant atteindre 200 km/h, circuleront sur la ligne Dammam-Riyad.



Depuis 2012, plus de 70 moteurs mtu sont déjà en service dans la région. Christopher Weckbecker, directeur Global Rail de Rolls-Royce, souligne que ces moteurs assurent un fonctionnement fiable malgré des températures supérieures à 50°C et la présence de sable désertique.



Chaque train disposera de 4 moteurs de 1500 kW, avec 10 unités supplémentaires prévues comme réserve. Le contrat inclut aussi une option pour 40 moteurs destinés à 10 trains supplémentaires.







Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 1 036,500 GBX LSE -0,38%