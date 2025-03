Rolls-Royce: mise en service d'un navire des douanes information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 15:44









(CercleFinance.com) - Le nouveau navire des douanes allemandes ' Rügen ' de 67 mètres a été officiellement mis en service. Il est propulsé par quatre moteurs à gaz 16 cylindres mtu série 4000 de Rolls-Royce.



Les moteurs à gaz mtu assurent la propulsion et, dans certains cas, l'alimentation à bord.



'Les avantages des moteurs à gaz mtu sont leurs faibles émissions d'échappement et de bruit et leurs performances dynamiques' indique le groupe.



Le ' Rügen ' est conçu pour des opérations en mer de plusieurs semaines. Il a été construit au chantier naval Fassmer à Berne dans le nord de l'Allemagne.



'La fiabilité, le mode d'utilisation, les performances dynamiques du moteur et les faibles émissions jouent un rôle majeur dans les tâches exigeantes de la garde côtière. Ces avantages des moteurs à gaz mtu nous aident à étendre davantage notre part de marché dans notre activité maritime stratégique ', a déclaré Denise Kurtulus, vice-présidente senior Global Marine chez Rolls-Royce Power Systems.





