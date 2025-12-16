Rolls-Royce lance les essais du moteur AE 1107 pour l'armée américaine
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 15:29
Chaque MV-75 FLRAA sera équipé de deux moteurs Rolls-Royce AE 1107F, dotés d'une densité de puissance de classe mondiale, de commandes conformes aux normes cyber et d'une technologie de survie.
Les essais moteurs sont en cours sur le campus de fabrication de Rolls-Royce à Indianapolis, son plus grand site aux États-Unis,
Rolls-Royce a investi plus d'un milliard de dollars pour les améliorations technologiques et les installations au cours de la dernière décennie pour soutenir des programmes du Département de la Défense américain comme le MV-75 FLRAA.
Candice Bineyard, directrice du développement commercial américain et des programmes futurs pour Rolls-Royce Defense, a déclaré : "Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec l'armée américaine et nos partenaires industriels pour fournir une solution de propulsion ultra-moderne avec des moteurs AE 1107F, ainsi qu'une conception de système entièrement intégrée. "
Valeurs associées
|1 089,500 GBX
|LSE
|-2,20%
A lire aussi
-
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rendu visite mardi à l'hôpital à celui qui a été surnommé le "héros de la plage de Bondi", Ahmed al Ahmed, qui a interrompu la fusillade la plus meurtrière que le pays ait connu depuis des décennies.
-
Images de l'école où un élève âgé de 15 ans a attaqué tué un autre élève de 10 ans au couteau. L’élève a également attaqué un agent de sécurité et d'autres élèves, dans le village de Gorki-2, dans le district d'Odintsovo, dans la région de Moscou. Selon les enquêteurs, ... Lire la suite
-
Le Parlement européen a voté mardi en faveur d'un renforcement des clauses de sauvegarde sur les produits agricoles prévues par l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et le marché commun sud-américain du Mercosur. L'accord de libre-échange avait été ... Lire la suite
-
Le groupe pharmaceutique américain Pfizer , qui a confirmé mardi ses prévisions pour l'exercice 2025, a annoncé que son chiffre d'affaires en 2026 devrait continuer d'être affecté par le reflux des cas de Covid-19 dans le monde mais également par des pertes d'exclusivité ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer