Rolls-Royce lance la production du moteur mtu Série 2000 G06 en Chine
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 15:56

(Zonebourse.com) - Rolls-Royce annonce que sa division Power Systems a achevé la production du nouveau moteur diesel mtu Série 2000 G06 en Chine, au sein de sa coentreprise MTU Yuchai Power avec Guangxi Yuchai Machinery.

Ce modèle, destiné aux applications critiques comme les centres de données, parcs industriels et centrales électriques, sera bientôt livré aux premiers clients.

Plus de dix accords ont été signés avec des fabricants chinois pour des usages allant de la location d'énergie aux projets EPC.

Cette étape s'inscrit dans la stratégie de localisation de Rolls-Royce en Chine et complète la production déjà en place des moteurs Série 4000.
Depuis 2018, la coentreprise a produit plus de 3000 moteurs mtu.

