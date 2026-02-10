 Aller au contenu principal
Rolls-Royce lance des centrales électriques modulaires au gaz prêtes pour l'hydrogène
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 10:36

Le groupe britannique présente une nouvelle offre clé en main destinée à sécuriser l'approvisionnement électrique et à soutenir la transition énergétique, notamment en Allemagne.

Rolls-Royce annonce le lancement d'une solution modulaire de centrales électriques à moteurs à gaz, conçue pour soutenir la stratégie énergétique du gouvernement allemand et renforcer la sécurité d'approvisionnement.

Ces installations clé en main peuvent fournir de 5 à plusieurs centaines de mégawatts, grâce à des modules préconfigurés de 10, 20 et 30 mégawatts, testés en usine et raccordables au réseau en 12 à 18 mois.

Les centrales sont dites "H2-ready", c'est-à-dire compatibles avec une utilisation future de l'hydrogène, et destinées à compenser l'intermittence des énergies renouvelables, notamment lors des périodes de faible production éolienne et solaire.

Rolls-Royce souligne que la décentralisation, via de multiples unités activables à la demande, améliore la résilience du réseau et l'efficacité économique, en particulier avec l'usage de biométhane et de biogaz.

Le titre recule de 1,4% à Londres mais affiche toujours un gain de l'ordre de 9% depuis le début de l'année.

