Rolls-Royce lance des centrales électriques modulaires au gaz prêtes pour l'hydrogène
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 10:36
Rolls-Royce annonce le lancement d'une solution modulaire de centrales électriques à moteurs à gaz, conçue pour soutenir la stratégie énergétique du gouvernement allemand et renforcer la sécurité d'approvisionnement.
Ces installations clé en main peuvent fournir de 5 à plusieurs centaines de mégawatts, grâce à des modules préconfigurés de 10, 20 et 30 mégawatts, testés en usine et raccordables au réseau en 12 à 18 mois.
Les centrales sont dites "H2-ready", c'est-à-dire compatibles avec une utilisation future de l'hydrogène, et destinées à compenser l'intermittence des énergies renouvelables, notamment lors des périodes de faible production éolienne et solaire.
Rolls-Royce souligne que la décentralisation, via de multiples unités activables à la demande, améliore la résilience du réseau et l'efficacité économique, en particulier avec l'usage de biométhane et de biogaz.
Le titre recule de 1,4% à Londres mais affiche toujours un gain de l'ordre de 9% depuis le début de l'année.
