Rolls-Royce lance de nouveaux moteurs à gaz mtu
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 15:40
À partir de 2026, le nouveau moteur 20 cylindres de la série 4000 L64 mtu destiné au marché 60 Hz (principalement en Amérique du Nord) sera en mesure de fournir sa pleine puissance de 2,8 mégawatts en seulement 45 secondes.
Les versions actuelles des groupes électrogènes à gaz de la série mtu 4000 pour 50 Hz et 60 Hz sont déjà disponibles dans le monde entier avec une capacité de démarrage rapide de 120 secondes.
Kevin McKinney, vice-président des ventes Powergen Amériques chez Rolls-Royce Power Systems, a déclaré : 'Cette solution de démarrage rapide de 45 secondes avec une puissance de sortie plus élevée représentera une avancée significative pour nos clients et leur capacité à sécuriser l'alimentation de leurs opérations'.
