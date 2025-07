Rolls-Royce: investit 75 M$ pour agrandir son site aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 10:30









(Zonebourse.com) - Rolls-Royce annonce que l'entreprise va investir 75 millions de dollars pour étendre son usine de moteurs mtu Series 4000 à Aiken, en Caroline du Sud, créant 60 emplois supplémentaires et portant ainsi l'effectif total à 434 salariés.



Ce projet, soutenu par des crédits de développement approuvés par l'État, vise à renforcer les capacités d'usinage et à répondre à la forte demande de générateurs pour data centers. Adam Wood, directeur général de la division Power Systems pour les Amériques, souligne que cet investissement ' renforce notre capacité à servir nos clients américains avec des délais plus courts '.



Ce développement s'inscrit dans un contexte de forte croissance du marché des infrastructures critiques aux États-Unis.





