Rolls-Royce investit 300 millions de livres dans ses sites industriels britanniques

Le motoriste renforce ses capacités de production et d'ingénierie au Royaume-Uni afin d'accompagner la croissance de ses activités dans l'aéronautique civile et la défense.

Rolls-Royce annonce un investissement de 300 millions de livres dans ses installations industrielles et d'ingénierie au Royaume-Uni, portant à plus de 3 milliards de livres ses investissements dans le pays depuis 2023.

Plus de 140 millions de livres seront consacrés au site de Derby, notamment pour accroître les capacités de production et de services après-vente, avec des travaux prévus jusqu'en 2028. A Bristol, plus de 90 millions de livres seront investis dans la modernisation du site, dont les capacités de maintenance, réparation et révision (MRO), avec un achèvement prévu en 2031.

Le groupe consacrera également 43 millions de livres à Inchinnan, près de Glasgow, 19 millions à Rotherham et 5 millions à Ansty, dans le Warwickshire. A Rotherham, le programme doit notamment permettre de doubler la production de pales de turbine avancées d'ici 2030.

En 2025, Rolls-Royce a dépensé plus de 2,8 milliards de livres auprès de fournisseurs établis au Royaume-Uni.

En début d'après-midi, le titre progresse de 0,3% à la Bourse de Londres et signe une progression de près de 29% depuis le début de l'année.